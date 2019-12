Horóscopo e anjo do dia 13 de dezembro de 2019

Áries

A lua favorece a reflexão para ter sabedoria e clareza no que falar. Bom período para quem trabalha na área da saúde. Compartilhe desejos e necessidades com seu amor. Período bom para o sexo. Palpites: 11, 74 e 83. Cor: prata.

Touro

Momento de renovação profissional e poderá mudar de função ou empresa. Para ter reconhecimento, precisa mostrar o que fez de bom. Ganhará seu coração quem tiver um bom papo. Palpites: 75, 12 e 48. Cor: dourado.

Gêmeos

Tente acelerar seu trabalho e eliminar as pendências da semana. Evite gastos desnecessários. Pode querer que seu bem seja como você, mas lembre-se que ninguém é igual, respeite as diferenças. Palpites: 22, 49 e 13. Cor: amarelo.

Câncer

Ouça sua intuição, poderá descobrir um talento novo. A Lua impulsiona o contato com os amigos, e receberá vários convites para comemorações. Namoro que começar agora poderá se firmar rápido. Palpites: 32, 59 e 95. Cor: preto.

Leão

Sua rotina de trabalho pode estar muito agitada com mil coisas para resolver. Pegue leve e tire um tempo para respirar. Seu amor parece te compreender, e poderá até te ajudar em suas tarefas. Palpites: 87, 51 e 69. Cor: branco.

Virgem

Ouça os pedidos de seu corpo para descansar. Curtir os familiares deve renovar suas energias. Passará por esse agito, mas não abuse. Uma conversa desinteressada pode evoluir para namoro. Palpites: 43, 61 e 34. Cor: verde-claro.

Libra

Quando a vontade e o destino se juntam, você percebe que nada é à toa. E esse momento pode ser agora. Ouse no serviço com ideias novas. Pode rolar paquera com alguém do ambiente de trabalho. Palpites: 17, 71 e 44. Cor: preto.

Escorpião

Não exija demais de si, já que seu corpo também precisa de descanso. Sua memória está boa, favorecendo estudos. Peça colo e agradeça seu par por acreditar em você e valorizar suas conquistas. Palpites: 00, 18 e 27. Cor: vinho.

Sagitário

A vontade de aprender expandirá seu horizonte e pode ajudá-lo no trabalho. Relacionamentos firmes podem se renovar e o desejo ser reativado com uma pitada de fantasia e surpresas românticas. Palpites: 10, 91 e 01. Cor: amarelo.

Capricórnio

Momento propício para alavancar seus projetos que beneficiem a comunidade. A dica é, só divulgue o que já está pronto. Não se espante se houver mais de uma pessoa interessada em você. Palpites: 65, 38 e 92. Cor: creme.

Aquário

A pressão por resultados no trabalho pode ser indireta, mas você estará apto(a) e com iniciativa suficiente para fazer o que lhe pedem. Talvez a paquera fique em segundo plano nesse momento. Palpites: 93, 48 e 30. Cor: marrom.

Peixes

Antes de cuidar dos amigos, lembre-se de cuidar de seus interesses também. Cuidado com a distração, revise tudo que fizer. Alguém diferente de você, mas interessante, chamará sua atenção. Palpites: 13, 85 e 94. Cor: branco.

Horóscopo nascido em 13 de dezembro

Os nascidos a 13 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Câncer. São lentos e vagarosos e muito ligados às suas origens e à sua família, em primeiro lugar. Gostam de cultuar o passado e de criar ilusões e fantasias, nas quais acreditam a ponto de torná-las a sua realidade. Seu número principal, do dia do nascimento é o 22, formado de dois em dobro, o símbolo da Lua. A Lua lhes confere romantismo, confirma seu espírito fantasioso e criativo, em diversos setores. A soma dá o 4, de Urano, que os tornam originais e exóticos, modernos e de espírito avançado, voltado mais para o Bem e para a Fraternidade.

Anjo do dia

O anjo de hoje é Daniel, que consegue o perdão dos pecados e das injúrias, quando há sincero arrependimento. Faz a pessoa conservar o otimismo e a juventude e jovialidade por muito tempo. Estas são as marcas mais fortes de sua personalidade. Faz recuperar o estado de graças perdido. Dá vitória moral e alegria de viver. Faz apreciar as diversões e as alegrias singelas da vida.