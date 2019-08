Horóscopo e anjo do dia 13 de agosto de 2019

Áries

Você terá mais facilidade para ampliar seu círculo de amizades e viver experiências diferentes, inclusive no trabalho. Só não deixe suas responsabilidades de lado. Amigos podem ajudar na paquera. Palpites: 25, 43 e 16. Cor: branco.

Touro

Mergulhe no trabalho, mas evite bater de frente com alguém conservador. Talvez tenha que se esforçar para equilibrar o tempo que dedica à família. A vida amorosa pode ganhar mais estabilidade. Palpites: 26, 62 e 98. Cor: marrom.

Gêmeos

Será mais fácil agir em equipe nesta terça. Mas selecione as informações que vai compartilhar e o que deve manter em segredo. Você pode se envolver em um romance à distância. Palpites: 54, 27 e 18. Cor: pink.

Câncer

Talvez seja preciso mostrar mais flexibilidade para lidar com mudanças e novidades no trabalho. Pode receber notícias sobre uma herança. O desejo tem tudo para esquentar a vida a dois! Palpites: 73, 01 e 28. Cor: verde.

Leão

No trabalho, uma parceria pode ser uma boa ideia, mas veja se estão em sintonia antes, valeu? Aproveite o astral favorável para dar um passo mais sério se está saindo com alguém. Palpites: 74, 56 e 20. Cor: prata.

Virgem

Foque no serviço, mesmo que seja preciso lidar com tarefas chatas. Se está em busca de um novo emprego, deve ter boas-novas. Colega pode se aproximar se você está só. Palpites: 93, 57 e 03. Cor: dourado.

Libra

Nesta terça, a Lua envia as melhores energias para os seus planos! Esbanjando simpatia, será fácil melhorar o contato com os colegas. Se está só, prepare-se para fazer muito sucesso na paquera. Palpites: 67, 76 e 94. Cor: vermelho.

Escorpião

As relações familiares estão protegidas, embora atritos não estejam descartados. O sonho da casa própria pode virar realidade! Seu ciúme tende a crescer, mas evite sufocar a pessoa amada. Palpites: 59, 86 e 50. Cor: azul-escuro.

Sagitário

No trabalho, você vai se expressar com facilidade e pode movimentar o seu círculo social. Dê uma chance a alguém que acabou de conhecer se busca um novo romance. Palpites: 60, 51 e 87. Cor: verde.

Capricórnio

Será mais fácil lidar com dinheiro ou cuidar das suas posses. Só tenha cuidado com gastos ou negócios muito arriscados. A vida amorosa se torna mais estável, mas é melhor não sufocar o par. Palpites: 61, 70 e 16. Cor: azul-claro.

Aquário

Vai esbanjar energia para cuidar de assuntos pessoais. No trabalho, talvez tenha que ceder para manter a harmonia. Se está só, vai buscar mais segurança antes de se envolver com alguém. Palpites: 89, 98 e 26. Cor: amarelo.

Peixes

É hora de seguir a sua intuição e priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós. Mas evite assumir mais compromissos do que pode dar conta: sua saúde agradece. Reforce a confiança no par. Palpites: 63, 99 e 18. Cor: vinho.

Horóscopo nascido em 13 de agosto

Os nascidos em 13 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. São francos, decididos, corajosos e sinceros. Dizem sempre o que estão pensando e não escondem seus sentimentos, quer sejam positivos ou negativos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 18, formado de 1, do Sol e de 8, de Saturno. A soma dá o 9, de Marte, que confere otimismo, liderança, espírito de aventura e grande determinação.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Vehuiah, que confere grande lucidez, protege contra atos agressivos e todo tipo de perigos. Dá ideias claras e raciocínio preciso. Confere boa fama e sucesso, nas artes e nas ciências. Concede vitórias nos empreendimentos mais difíceis. Dá muita energia, talentos e poder de agir.