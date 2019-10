Horóscopo e anjo do dia 11 de outubro de 2019

Áries

No trabalho, podem surgir mudanças e oportunidades bem interessantes. Você só vai precisar de mais concentração para aprender algo novo. Avalie os riscos antes de se envolver num amor proibido. Palpites: 43, 25 e 79. Cor: branco.

Touro

Evite contar demais com a opinião ou o apoio dos colegas hoje, pois há o risco de se decepcionar. Atração por alguém da turma pode ser irresistível, mas avalie prós e contras antes de se envolver. Palpites: 26, 98 e 80. Cor: azul-escuro.

Gêmeos

Quem deseja mudar de emprego ou dar uma guinada na carreira pode contar com a ajuda dos astros. Mas não é um bom dia para parcerias. Forte atração por pessoa do trabalho ou muito disputada. Palpites: 18, 45 e 99. Cor: vinho.

Câncer

Não tenha medo de dizer “não” se alguém pedir mais do que você pode cumprir. Cuidado também com a saúde: evite extravagâncias, ok? Boa sintonia no romance. Faça algo para quebrar a rotina. Palpites: 82, 46 e 73. Cor: amarelo.

Leão

O céu indica transformações e imprevistos no trabalho. Enfrente os desafios e procure se adaptar sem reclamar. Sucesso garantido na paquera e no romance. Use e abuse da sua sensualidade. Palpites: 38, 65 e 83. Cor: creme.

Virgem

Sociedade com parentes pode ter alguns problemas ao longo do dia. Controle as emoções e use a razão para resolver divergências. Na vida a dois, muito carinho e sedução. Não deixe a família interferir. Palpites: 39, 66 e 75. Cor: azul.

Libra

Os astros anunciam um dia agitado e produtivo para você no trabalho. Cuidado com o que vai dizer e ouvir, pois pode ter problemas com mal-entendidos. Chances de romance com colega próximo. Palpites: 58, 40 e 31. Cor: branco.

Escorpião

Terá sorte em tudo que fizer e saberá direitinho o que dizer para convencer as pessoas. Evite extravagâncias. Cuidado para não colocar tudo a perder com cenas de ciúme e possessividade. Palpites: 41, 14 e 32. Cor: preto.

Sagitário

Você pode ganhar dinheiro ao lidar com serviços caseiros ou ao negociar algum bem de família. Assuntos do passado podem vir à tona e tumultuar seu dia. Há chance inclusive de rever um ex. Palpites: 69, 06 e 87. Cor: azul-claro.

Capricórnio

Cuidado com fofocas e mal-entendidos. Procure ficar mais quieto(a) no seu canto. Romance secreto pode cair na boca do povo, tenha cautela. A dois, esclareça qualquer dúvida ou insegurança. Palpites: 43, 34 e 70. Cor: lilás.

Aquário

O céu só aconselha a não misturar dinheiro com amizade, pois pode se complicar ainda mais. Na paquera, só vai se envolver se sentir firmeza na relação. A dois, cuidado com ciúme e desconfianças. Palpites: 44, 98 e 17. Cor: prata.

Peixes

É provável que nem tudo saia como você planejou hoje. Por isso, evite sonhar alto demais. Aceite convites e aproveite para mostrar o seu charme. Cuide de quem ama e respeite as diferenças. Palpites: 27, 54 e 09. Cor: vermelho.

Horóscopo nascido em 11 de outubro

Os nascidos a 11 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. São originais e criativos, espertos, comunicativos e populares. Possuem inteligência acima da média. Eles poderão aprender tudo o que quiserem aprender, com facilidade. Seu número principal é o 18, formado de 1, do Sol e 8, de Saturno. A soma dos dois é 9, de Marte, que gera violência, agressividade e imposição, com autoritarismo e coloca ordem nas coisas, à força. O 9, é coragem, otimismo e confiança em si.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Mitzhael, que tem poder curativo das enfermidades e que livra dos perseguidores. Tem domínio sobre as personalidades ilustres, que se distinguem por seus talentos e virtudes. Influi na fidelidade e obediência que se deve aos superiores e às autoridades. Confere boas qualidades de corpo e de espírito, grandes virtudes, alegria e longa vida.