Horóscopo e anjo do dia 10 de setembro de 2019

Áries

Para atingir seus mais altos objetivos, é necessário apostar no seu taco e agir na hora certa. Dose extra de otimismo será contagiante! Na vida a dois, evite briguinhas desnecessárias. Palpites: 23, 95 e 32. Cor: azul-escuro.

Touro

Promessa de mudanças no seu serviço. Se estiver planejando alterações no visual, vá devagar para testar os resultados. Na vida amorosa, relacionamento com alguém de longe está favorecido. Palpites: 96, 51 e 69. Cor: verde.

Gêmeos

O astral favorece quem trabalha por conta própria. Período propício para organizar reuniões familiares. Se estiver só, evite se precipitar e cair nos braços da primeira pessoa que aparecer. Palpites: 88, 79 e 97. Cor: verde-claro.

Câncer

No seu emprego, cuidado com a comunicação que poderá ficar truncada, com documentos perdidos e informações importantes esquecidas. É provável que seu par lhe traga boas notícias. Palpites: 17, 80 e 98. Cor: verde-escuro.

Leão

Seu desempenho profissional está sendo notado e avaliado. É uma questão de tempo para receber o reconhecimento merecido. Aproveite a energia do dia para cortar um relacionamento tóxico. Palpites: 27, 90 e 00. Cor: vinho.

Virgem

Com boa capacidade de memorização, poderá se destacar em estudos e planejamento. Deverá receber notícia de gravidez na família ou anúncio de noivados. Tome a iniciativa na paquera. Palpites: 46, 64 e 10. Cor: amarelo.

Libra

Talvez tenha chegado a hora de enviar seu currículo e divulgar mais seus serviços. No amor, pode ser que entre em sua vida alguém ainda comprometido com outra pessoa: cuidado! Palpites: 29, 02 e 65. Cor: creme.

Escorpião

Espere iniciativas inovadoras caso trabalhe em equipe. Cuide de seu dinheiro e recuse pedidos de empréstimo. Antes de dizer sim a um pedido de namoro, examine o(a) pretendente com calma. Palpites: 84, 39 e 66. Cor: azul.

Sagitário

Evite agir por impulso ou revidar ataques. Algumas ações precisam ser repensadas para que não se voltem contra você. Poderá se apaixonar intensamente por alguém bem centrado e responsável. Palpites: 94, 31 e 76. Cor: branco.

Capricórnio

Fuja de rodinhas de fofocas no seu emprego. Poderá descobrir um novo talento em você. Se entrar em sua vida afetiva alguém muito diferente, dê um tempo para conferir se vale a pena investir. Palpites: 41, 05 e 23. Cor: preto.

Aquário

Profissões ligadas ao mundo financeiro, administração, marketing ou terapias estão especialmente favorecidas hoje. Com seu par, uma economia levará à aquisição de algo valioso. Palpites: 33, 78 e 15. Cor: amarelo.

Peixes

Deixe o emocional de lado e seja racional no trabalho. Fique atento(a) aos sonhos dessa noite, pois deverão lhe trazer respostas. Dê mais espaço ao seu par para manter a harmonia no relacionamento. Palpites: 25, 43 e 97. Cor: lilás.

Horóscopo nascido em 10 de setembro

Os nascidos a 10 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Libra. Possuem dons e talentos artísticos dos mais louváveis. Podem amar a música e a Literatura, a poesia e a Arte de representar, cantar ou executar algum instrumento musical. Seu número principal é o 16, formado de 1, do Sol e de 6, Vênus, astros que se harmonizam entre si. A soma dá o 7 de Netuno, que leva a ser intuitivo, tímido, de dons para normais e de sensibilidade exacerbada.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Reyel, que ajuda a defender dos inimigos ocultos ou declarados. Tem domínio sobre a Religião, à espiritualidade e a Filosofia divina, a meditação e o misticismo. Confere amor às virtudes e livra dos corruptos ou dos de mau caráter. Confere generosidade e ama a paz.