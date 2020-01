Horóscopo do dia 31 de janeiro de 2020

Áries

Algumas coisas podem não sair exatamente como você planejou hoje. Controle sua impaciência, segure a irritação e evite bater de frente com os chefes no serviço. Aposte na criatividade para vencer os desafios e alcançar seus objetivos. Boa sintonia com os amigos. À noite, seu coração vai pedir mais segurança e você só vi investir na paquera se sentir firmeza. Cuide bem de quem ama, sem exagerar no ciúme.

Touro

Você pode precisar de mais silêncio e sossego para se concentrar nos estudos e nas tarefas. Procure fugir de agitação e prefira ficar no seu canto para dar conta de tudo. Não confie em qualquer um: só revele seus projetos a quem realmente puder ajudar. A Lua vai deixá-la com mais charme e confiança à noite: invista na conquista. A dois, melhore o diálogo e envolva quem ama em seus planos.

Gêmeos

O céu alerta que você pode se decepcionar com amigos hoje. Ou pode enfrentar conflitos importantes com colegas e parceiros de trabalho. Troque ideias com pessoas que pensam como você ou que já chegaram aonde você quer chegar. Faça cursos, siga bons exemplos e aprenda com as pessoas mais experientes. Talvez queira manter um romance em segredo. Na união, quanto mais cumplicidade, melhor.

Câncer

Cuidado para não ter ambição demais a acabar se indispondo com pessoas que poderiam ajudar. Trabalhar em equipe vai exigir mais jogo de cintura para conciliar seus interesses com os dos outros. É importante dialogar e, se for preciso, mudar seus objetivos, ok? Há chance de paquera e romance com colega ou amigo. Na vida a dois, deixe as diferenças de lado e aposte na união.

Leão

Bom momento para fazer cursos e investir no seu aperfeiçoamento profissional. É preciso sair do comodismo para criar novas oportunidades para o seu futuro. Troque ideias com os colegas, principalmente com os mais experientes e bem-sucedidos. Foque no sucesso e corra atrás. Você será exigente nas paqueras. No romance, estimule o diálogo e valorize as afinidades com seu bem.

Virgem

Você pode ter ganhos e gastos inesperados ao longo do dia, por isso, é melhor não abusar da sorte e controlar bem seu dinheiro. Os astros favorecem as mudanças no trabalho. Faça contatos e use a sua criatividade para se dar bem no emprego. Pode iniciar um curso à noite. Procure se soltar mais nas paqueras: puxe papo. Bom dia para decidir assuntos de rotina a dois. Renda-se aos desejos.

Libra

Quem tem uma sociedade com parentes poderá enfrentar conflitos de interesse no início do dia. Procure não agir com teimosia: é importante ceder para aliviar as tensões. A união faz a força, então, estimule a cooperação e a troca de ideias no trabalho. A paquera promete encontros e papos bem animados. Se você já achou o seu par, renda-se ao romantismo e à sedução. Desejos à flor da pele.

Escorpião

O período da manhã vai exigir muito cuidado com fofocas e mal-entendidos. Fale com calma e certifique-se de que suas palavras foram bem compreendidas. Pode aproveitar a hora do almoço para fazer um trabalho extra em casa. Ou para resolver assuntos importantes em família. A Lua estimula o romance e aumenta o desejo de viver uma relação séria. Se já tem alguém para chamar de seu, é só aproveitar!

Sagitário

É melhor não contar apenas com a sorte para conseguir o que deseja. Ainda que o astral envie boas vibrações, é preciso fazer a sua parte para não cair em armadilhas. Evite gastar com supérfluos. Explore sua simpatia e boa lábia para conseguir o que quiser. Na paquera, seu charme vai reinar absoluto. Se você já achou seu par, que tal fazer um passeio bem romântico? Use a criatividade para quebrar a rotina.

Capricórnio

O dia pode começar tenso em família e bater de frente com os parentes não vai ajudar em nada. Procure ter mais jogo de cintura para resolver as coisas sem brigar. Terá boas ideias para ganhar dinheiro, inclusive com algo que já faz como passatempo. Explore a sua experiência no emprego. A noite promete novidades na paquera e no romance. É uma boa hora para revelar todo seu charme e romantismo.

Aquário

Logo cedo, você pode ter problemas com uma mentira ou fofoca. Tenha cuidado com o que vai dizer para não deixar escapar um segredo. Ao mesmo tempo, não acredite em tudo que os outros vão falar: investigue se é mesmo verdade. Fora isso, explore sua boa lábia no trabalho. Bom astral para um happy hour com os amigos e para paquerar. Mas depois, vai querer curtir seu ninho, ainda mais se for a dois.

Peixes

Você pode perder dinheiro numa parceria ou num projeto para o futuro. Avalie bem os riscos e, se sentir que o caminho não é esse, desista logo. Os astros ajudarão você a repensar os gastos e se livrar de uma dívida: faça as contas direitinho. No amor, você vai querer mais segurança e também lealdade – deixe isso claro na paquera e no romance. Pode ter conversas importantes no fim do dia.

Horóscopo nascido em 31 de janeiro

Os nascidos em 31 de Janeiro são do signo de Aquário com a personalidade de Virgem. Fazem tudo para se harmonizar e para levar uma vida metódica, embora seja difícil conseguir isso, pela sua natureza dispersiva e interessada em muitas coisas ao mesmo tempo. Assim podem acabar se enrolando e se complicando, pela falta de planejamento e direção. Seu número principal o 42, formado de 4, Urano e de 2, Lua. A soma dá o 6, de Vênus, que pode fazê-los incompreendidos ou mal sucedidos no amor. Mas lhes confere talentos artísticos e literários dos mais interessantes.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Haa-Iah, que ajuda e que protege os que procuram a verdade. Faz observar e induz à contemplação das coisas divinas. Tem ação sobre a política e sobre os diplomatas, os tratados e as convenções em geral. Influi sobre trabalhadores da comunicação e dos transportes.