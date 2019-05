Horóscopo do dia 29 de maio de 2019

Áries

Você deve se comunicar com mais facilidade nesta quarta, inclusive no trabalho. Podem surgir alguns atritos com os familiares. Aposte em palavras picantes para apimentar a vida amorosa.

Touro

A sua intuição vai crescer e você pode usar isso a seu favor no trabalho, especialmente ao lidar com dinheiro. Seu interesse por assuntos misteriosos vai aumentar. Pode se envolver em lance proibido.

Gêmeos

Há chance de se envolver com novos assuntos. Talvez precise ceder em alguns pontos se quiser se entender melhor com o pessoal do trabalho. Uma amizade colorida vai animar seu coração.

Câncer

Pode surgir a oportunidade de crescer no trabalho! Mas mantenha segredo sobre os seus objetivos e tenha cautela com pessoas invejosas. Evite pressionar demais se acabou de conhecer alguém.

Leão

Bom dia para entrar em contato com amigos que moram longe ou que não vê há um tempo. Agir em equipe no serviço talvez não seja tão fácil como esperava. Os assuntos amorosos estão protegidos.

Virgem

Assuntos ligados a uma decisão importante na carreira podem ser resolvidos numa boa. Será mais fácil se livrar de maus hábitos. O excesso de cobranças pode trazer problemas para a vida a dois.

Libra

Faça um esforço para não se distrair tanto durante o expediente. Tenha mais diplomacia na hora de lidar com colegas ou chefe. No relacionamento amoroso, evite cobranças ou críticas.

Escorpião

No trabalho, tarefas que exigem novas abordagens e disposição para mudanças contam com ótimas energias astrais. Há sinal de briga ou desentendimento tanto na conquista quanto no romance.

Sagitário

Aproveite o dia para resolver tarefas que exigem a colaboração de outras pessoas. A convivência com a família deve passar por altos e baixos. A dois, esqueça o passado e invista no romantismo.

Capricórnio

Bom dia para cuidar de tarefas de rotina, já que não vai se importar de assumir novas responsabilidades. Dificuldades em família. O ciúme pode se tornar um grande empecilho na conquista.

Aquário

As finanças podem trazer preocupação extra. Há sinal de mal-entendido no serviço. Cuide melhor da saúde e não acredite em tudo o que lê por aí, ok? Paixão à primeira vista pode acelerar seu coração.

Peixes

É hora de se concentrar nos seus objetivos e traçar novos planos. Se está precisando de dinheiro, a família pode dar uma mãozinha. Valorize o que você e o par já conquistaram juntos.