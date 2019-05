Horóscopo do dia 28 de maio de 2019

Áries

Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós, assim, o trabalho deve render mais. Terá muita disposição, inclusive para cuidar melhor do corpo. A dois, não esconda segredos do par.

Touro

Bom momento para sair da sua zona de conforto se alimenta grandes ambições. Poderá contar com os amigos para o que precisar. O companheirismo ajuda a fortalecer a vida amorosa.

Gêmeos

Você vai mergulhar de cabeça no serviço. Aproveite para fazer planos na carreira. As amizades recebem boas energias — divirta-se com a turma. Uma pessoa com boa posição social pode atrair seu interesse.

Câncer

Pode se dar bem ao iniciar um curso ou trocar conhecimento com os colegas. Você vai se esforçar para melhorar sua imagem. Conhecer um lugar diferente pode aumentar suas chances na conquista.

Leão

Se anda pensando em trocar de emprego ou tentar algo diferente na carreira, essa é a hora de dar o primeiro passo. A atração física vai apimentar o sexo com quem ama. Pode pintar um novo amor.

Virgem

É hora de se concentrar em tarefas que possam ser feitas em grupo ou em dupla. Sua intuição pode ter papel importante ao cuidar da saúde. Um lance recente pode se firmar.

Libra

Seu jeito confiável pode causar boa impressão, ainda mais se tiver que trabalhar em equipe. Alguém da família pode dar uma ajuda se está procurando emprego. Há chance de se envolver com colega.

Escorpião

Pode se entender melhor com colegas e clientes se usar um bom papo e uma dose extra de simpatia. Bom dia para rever a maneira como anda cuidando do seu corpo. Descontração na vida amorosa.

Sagitário

A Lua entra em seu paraíso astral e tudo deve se tornar mais fácil. Confie na sorte e faça uma fezinha! Tudo indica que você vai esbanjar charme e pode fisgar um novo amor.

Capricórnio

No trabalho, você terá facilidade para se expressar, conhecer pessoas e cuidar da papelada. Aproveite para fazer contatos profissionais. Saia da mesmice e faça algo romântico com o par.

Aquário

Você tem tudo para fechar um novo negócio. Também vai contar com raciocínio rápido e muito jogo de cintura para lidar com qualquer assunto. No romance, você fará o possível para espantar a rotina.

Peixes

A ajuda dos amigos será bem-vinda e pode contar com conselhos valiosos. A habilidade para farejar bons negócios deve crescer. Tomar a iniciativa faz toda a diferença na conquista.