Horóscopo do dia 27 de maio de 2019

Áries

Agir nos bastidores será a melhor maneira de se destacar no trabalho. Tenha mais cuidado com o que diz para evitar mal-entendidos. Lance proibido pode despertar seu interesse.

Touro

Você não vai poupar esforços para conquistar algo que sempre desejou. Só evite apostar todas as fichas em um projeto. Pode se envolver com alguém que conheceu através de amigo(a).

Gêmeos

Trabalhar em grupo pode trazer desafios. Uma mudança inesperada pode ser positiva se você souber aproveitar a oportunidade. Não deixe a saúde de lado. No romance, evite críticas.

Câncer

Talvez seja necessário redobrar o esforço no trabalho. Faça sua parte, inclusive na hora de cuidar da saúde. Se tem compromisso, vai contar com a proteção das estrelas.

Leão

É hora de mostrar seu comprometimento no serviço. Dia bom para se livrar de maus hábitos e cuidar melhor do seu corpo. Há risco de briga no namoro ou dificuldade na paquera.

Virgem

Tenha cautela com a concorrência dos colegas se anda sonhando com uma promoção. Planos para uma viagem podem animar o astral. O ciúme pode dar as caras na vida a dois.

Libra

Com dedicação, você pode contornar os problemas no serviço. Dia favorável para iniciar um novo tratamento. Se pensa em se aproximar de quem deseja, faça isso discretamente.

Escorpião

No trabalho, aproveite para divulgar suas ideias e ouvir novos pontos de vista. As finanças pedem um cuidado extra. A dois, controle o ciúme e abra seu coração sobre seus sentimentos.

Sagitário

Pode fechar um bom negócio envolvendo imóvel. Quem trabalha com produtos para o lar conta com ótimas energias. A possessividade pode causar problemas na convivência com quem ama.

Capricórnio

Terá boas ideias para dar conta de qualquer tarefa! Será mais fácil usar as palavras certas em conversa ou reunião. Jogue seu charme e vai fisgar quem deseja!

Aquário

Agarre uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Se sonha com a casa própria, é hora de dar os primeiros passos para conquistá-la. Nem tudo corre como gostaria na paquera.

Peixes

Terá confiança para defender suas ideias, mas seja mais flexível para evitar um confronto. Não cobre demais do próprio desempenho para não se estressar. Companheirismo com o par.