Horóscopo do dia 27 de junho de 2019

Áries

Poderá ter boas ideias para melhorar seu desempenho no serviço. É possível que seu coração bata mais forte por uma pessoa que ocupa cargo de chefia ou se destaca em sua área.

Touro

Se precisar consultar regulamentos do seu emprego, verifique tudo com atenção. Caso trabalhe por conta, espere um dia próspero. A dois, não terá receio de declarar seus sentimentos.

Gêmeos

Cuidado com sua forma de falar no trabalho, pois poderá causar mágoas. É provável que ouça segredos, até mesmo de desconhecidos. A paquera vai funcionar na base do olhar profundo.

Câncer

Terá muita energia para trabalhar, mas talvez sinta uma sobrecarga de responsabilidades. Pegue leve! Numa atividade diferente das habituais, poderá encontrar o amor.

Leão

Vai ter receio de mudar de carreira ou cumprir as tarefas de um jeito novo, mas irá se convencer de que essas mudanças são necessárias. Na conquista, mostre o quanto você está a fim.

Virgem

Fazer um curso vai contribuir para seus planos profissionais, assim como usar a tecnologia a seu favor. Assunto judicial deverá te beneficiar. No romance, evite cenas de ciúme.

Libra

Sua mente estará rápida, favorecendo a resolução de problemas. Bom dia para cuidar melhor da sua grana. Caso esteja só, uma pessoa inteligente vai chamar sua atenção.

Escorpião

Dia excelente para executar tarefas a sós. Se buscar emprego, talvez encontre vaga em atividade ligada a público ou clientes. Se tiver compromisso, aproveite a energia da paixão e do desejo.

Sagitário

Se trabalhar com gente ou é funcionário (a) público (a), o dia será positivo. Astral bom para quem vai prestar concurso. Cuide da sua saúde e faça exames preventivos. Romance protegido.

Capricórnio

No serviço, evite divulgar suas ideias antes de testá-las e fuja de rodinhas de fofocas! Poupe sua grana. Caso esteja só, poderá conhecer uma pessoa que irá agitar seus desejos.

Aquário

Terá sucesso se trabalha em hospital, clínica de saúde ou laboratório. Boa fase para contar ou ouvir segredos. Pode conhecer alguém especial na casa de parente ou apresentado por familiar.

Peixes

Você vai esbanjar criatividade, sobretudo se lida com comunicação, vendas ou publicidade. Talvez receba uma notícia surpreendente. Quer conhecer sua cara-metade? Saia da rotina!

Horóscopo nascido em 27 de junho

Os nascidos a 27 de Junho são do signo de Câncer com a personalidade em Capricórnio. São temperamentais e têm reações inesperadas e imprevisíveis. Podem se comportar com bom humor, mas mudam de repente e se tornam agressivos e violentos. Seu número principal é o 31 formado de 3, Júpiter e o 1 do Sol. Formam o 4 de Urano, que os inclina para as coisas modernas e avançadas e tudo o que esteja ligado a serviços de Informática. Revela também, solidariedade, espírito ecumênico, modernidade e fraternidade.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Ierathel, que defende de toda a injustiça e dos ataques dos inimigos declarados. Faz ter sucesso nos empreendimentos profissionais. Costuma dar resignação, diante das coisas inevitáveis. Faz esquecer as más lembranças do passado. Confunde os maus e os caluniadores e faz triunfar a inocência. Propaga a Luz e a civilização. Faz gostar de Literatura e de Artes cênicas também.