Horóscopo do dia 26 de março de 2019

Áries

Talento e capacidade de organizar equipe serão seus trunfos no seu emprego. Mas Mercúrio e Netuno tensos no céu devem deixar você muito sensível. Poderá curtir as paqueras com bastante bom humor e diversão.

Touro

Não confie demais em promessas de trabalho. Poderá se desentender com amigos ou passar por saia justa por conta de desatenção. Estará mais sensível e em busca de um compromisso afetivo.

Gêmeos

É possível que role uma decepção em relação aos seus projetos de carreira. Melhor tentar um plano B. Sucesso com assuntos de Justiça. Na união, prefira programas sem muita gente envolvida.

Câncer

Vai ter oportunidade de esclarecer discussões no trabalho e também alimentar esperanças de uma nova atividade profissional. Cuidado para não confundir atração física com paixão.

Leão

Libra

No trabalho, evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já que sua concentração deverá oscilar. Ficar em casa será prazeroso. Na paquera, seu desejo será curtir, sem se comprometer.

Escorpião

Suas finanças poderão trazer um resultado positivo. Para trabalhar, você terá disposição e ideias originais. Não dê ouvidos a quem palpitar sobre a sua vida amorosa.

Sagitário

Seu desafio será mostrar sua capacidade criativa de resolver problemas no serviço. Procure dar mais atenção à sua família. Pessoa nova vai mexer com seus desejos.

Capricórnio

Fique longe de fofocas e discussões, e mantenha o pensamento positivo no seu trabalho. Poderá realizar mudanças em casa. Talvez dê um passo arriscado na paquera.

Aquário

Seu jeito solidário vai lhe abrir portas! Saberá lidar bem com assunto relacionado a imóveis. Excelente dia para curtir a companhia da galera. Vai sentir vontade de chamar a atenção do seu par.

Peixes

Seus pensamentos podem ficar um pouco confusos. Na ânsia de garantir segurança financeira, deverá se precipitar e promover mudanças: vá com calma! Romance à distância tem tudo para vingar.