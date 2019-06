Horóscopo do dia 26 de junho de 2019

Áries

Com confiança e persistência, conseguirá atingir seus objetivos no emprego. Dia favorável para fazer contatos profissionais e amigos. No amor, não vai querer apenas aventuras.

Touro

Você poderá assumir mais tarefas do que consegue dar conta, mas deve receber a ajuda de pessoas próximas. É provável que se encante por uma pessoa misteriosa e comece uma relação secreta.

Gêmeos

Poderá fazer parcerias profissionais. Talvez seja chamado (a) para trabalhar com algo ligado a dinheiro ou bens. Você e seu amor deverão fazer planos. Dica: revele ao seu par suas fantasias sexuais.

Câncer

Você poderá se aconselhar com um parente sobre seu futuro profissional. Oportunidades deverão surgir para quem sonha com negócio próprio. Tome a iniciativa e convide quem paquera para sair.

Leão

Você poderá sentir que sua carreira está crescendo e tomando rumos inesperados. Permita que as novidades sejam incluídas na sua rotina. Talvez conheça alguém que vai despertar seus desejos.

Virgem

Se trabalhar com clientes, poderá notar uma melhora nos rendimentos. Para entrar num romance tem que entender que não pode controlar quem está ao seu lado.

Libra

Existe a possibilidade de incluir no seu serviço jeitos novos de executar suas tarefas. Uma boa pedida para o romance é chamar o par para aprender algo novo com você – vale até uma receita!

Escorpião

Se precisar de uma vaga, tente setores ligados a Justiça, área pública ou lugares distantes. No romance, conseguirá perceber que o amor fica mais sólido com o passar do tempo.

Sagitário

Sua mente estará mais ágil e em busca de soluções para problemas no serviço. Tudo azul no romance. A pessoa amada estará em sintonia com esse seu momento de brilho e segurança.

Capricórnio

Se estiver procurando emprego, deverá encontrar algo no setor de prestação de serviços, cuidados com o corpo, diversão ou atividades infantis. A vida amorosa passa por um período de agitação.

Aquário

Apesar do seu desejo de resolver tudo sozinho (a), vale a pena se aconselhar com colegas de trabalho. Não permita que opiniões divergentes atrapalhem a convivência entre você e o par.

Peixes

Setor profissional em expansão. Talvez o excesso de trabalho reduza seu tempo com a família. No romance, seduza o amado de uma forma carinhosa e apaixonada.

Horóscopo nascido em 26 de junho

Os nascidos no dia 26 de Junho são do signo de Caranguejo com a personalidade de Gêmeos. São inteligentes, espertos, ativos e dinâmicos. Não gostam de ficar parados e estão sempre em ação e movimento. Seu número principal é o 30, formado de 3, Júpiter e de zero. Simboliza conhecimento, estudos, cultura, ensino, Justiça e educação. Na profissão e também no amor é comum a duplicidade.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Haa-Iah – que leva a descobrir e a acreditar nas coisas divinas, bem como a amar a verdade e a Luz. Faz conseguir vitórias nas disputas judiciais, no reconhecimento de seus direitos, assim como a ter sucesso na Política. Influi sobre a diplomacia e os tratados comerciais e diplomáticos, bem como as convenções em geral. Atua sobre a comunicação e os serviços de Correio, bem como a Imprensa e publicação de jornal, livros e revistas.