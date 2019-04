Horóscopo do dia 26 de abril de 2019

Áries

Pode conseguir bons aliados para seus projetos. O Sol indica uma fase lucrativa, mas é melhor não misturar amizade com dinheiro. Vida social animada. Aproveite para paquerar e mostrar seu charme.

Touro

A Lua realça sua vaidade e indica um bom dia para cuidar melhor do visual. Você vai querer brilhar também no trabalho. Controle sua teimosia. Talvez queira manter um novo romance em segredo.

Gêmeos

Estimule a troca de experiências no serviço, pois todos sairão ganhando com isso. Não permita que nada abale seu otimismo e sua fé na vida. Romance secreto pode enfrentar desafios.

Câncer

Suas emoções serão mais intensas hoje, por isso, procure controlar melhor as suas reações. Bom dia para descartar o que não usa mais. Atração por amigo(a) pode aumentar.

Leão

Trabalho em equipe vai fluir melhor de manhã. À tarde, será preciso jogo de cintura para conciliar seus interesses com os dos outros. Na paquera, relações superficiais não vão satisfazer seu coração.

Virgem

Vai se concentrar nos seus afazeres e vai querer deixar o serviço em dia logo. Bom astral para fazer consultas e exames preventivos. Atração por colega deve aumentar à noite.

Libra

Use e abuse da criatividade no trabalho. Fase de sorte, então, faça uma fezinha. Atenção para não investir grana em algo arriscado: pode sair no prejuízo. Sucesso absoluto nos assuntos do coração.

Escorpião

Vai explorar sua experiência no trabalho. Sociedade com parente pode enfrentar tensões. Deve deixar a paquera de lado por causa de problemas em casa. Ou a família pode se opor ao seu romance.

Sagitário

Vai esbanjar criatividade e usará as palavras certas para defender suas ideias e convencer as pessoas. Mas cuidado com intrigas e mal-entendidos a partir da tarde. Bom dia para declarar o seu amor.

Capricórnio

O desejo de aumentar seus ganhos e ter uma vida mais confortável será enorme. Mas não adianta esperar a sorte cair do céu. A união pede mais romantismo e menos ciúme.

Aquário

Explore suas ideias inovadoras para se destacar no emprego. O céu indica tensões no convívio com parentes. Sair da rotina pode fazer bem ao romance. Estimule o diálogo.

Peixes

O astral pede que você tenha mais cautela e discrição. É melhor não confiar demais nas pessoas: proteja seus segredos. Na conquista, aventuras não vão satisfazer você. A união pede privacidade.