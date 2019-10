Horóscopo do dia 25 de outubro

Áries

Sua dedicação ao trabalho pode render uma grana extra hoje. Terá boas oportunidades de mostrar seu valor e conquistar o reconhecimento que merece. A dois, apoie o par em tudo que puder. Palpites: 38, 83 e 29. Cor: preto.

Touro

Seu entusiasmo fará com que as tarefas fluam melhor, até as mais difíceis. Aproveite para investir no crescimento profissional. Namoro com amigo(a) ou mais companheirismo no romance. Palpites: 75, 66 e 48. Cor: roxo.

Gêmeos

Quem trabalha com o que gosta terá um dia bem produtivo. Se não é o seu caso, que tal tirar da gaveta aquele antigo sonho ou projeto? Só vai investir em alguém capaz de dar segurança ao seu coração. Palpites: 04, 22 e 76. Cor: cinza.

Câncer

No trabalho, participe mais dos debates, dê ideias e sugestões e também ouça pessoas experientes. Papos descontraídos vão te ajudar a descobrir se você e o alvo combinam. Palpites: 77, 68 e 86. Cor: amarelo.

Leão

Os astros indicam um bom dia para ganhar dinheiro. Terá que trabalhar bastante, usar seus talentos e provar o seu valor, mas vai valer a pena. Cuide de quem ama, mas não seja possessivo(a). Palpites: 42, 24 e 15. Cor: rosa.

Virgem

Seu jeito responsável e disciplinado vai garantir um dia produtivo no trabalho. Terá facilidade para aprender. Na vida a dois, abra mais o seu coração e mostre ao par o que sente. Palpites: 16, 97 e 43. Cor: branco.

Libra

Evite assumir mais responsabilidades do que aguenta cumprir. Namoro secreto recebe bons estímulos e quanto mais privacidade, melhor. Compartilhe suas preocupações com quem ama. Palpites: 44, 62 e 53. Cor: marrom.

Escorpião

Pessoas mais velhas podem dar boas dicas: saiba ouvir. Aceite convites dos amigos para sair, ainda mais se quer encontrar um novo amor. Fuja de discussões no romance. Palpites: 81, 90 e 09. Cor: pink.

Sagitário

Explore seu potencial no emprego, pois pode pintar uma promoção. Quem busca um amor será exigente nas paqueras. A dois, bom momento para celebrar a conquista de algo muito desejado. Palpites: 10, 55 e 73. Cor: laranja.

Capricórnio

Seu alto-astral vai contagiar os colegas. Faça cursos e coisas que contribuam para o seu desenvolvimento. Na paquera, busque alguém com quem tenha mais afinidades. Valorize o diálogo no romance. Palpites: 92, 74 e 56. Cor: prata.

Aquário

Pense em coisas que gostaria de mudar e vá em frente. No amor, você vai esbanjar sensualidade e pode envolver quem quiser com seu charme. A dois, reforce a confiança e renda-se aos desejos. Palpites: 12, 39 e 30. Cor: dourado.

Peixes

Trocar ideias com os colegas pode contribuir muito para o seu bom desempenho no emprego. Pode até pintar um namoro com alguém amigo. Na união, muito companheirismo e diálogo. Palpites: 85, 94 e 76. Cor: prata.