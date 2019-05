Horóscopo do dia 24 de maio de 2019

Áries

Hoje, vale a pena ouvir novas ideias e conselhos, especialmente dos amigos. Você vai se esforçar para ter novas experiências, inclusive no trabalho. Invista no diálogo para fortalecer os laços com o par.

Touro

Tenha cautela para evitar atrito com pessoa mais velha. Se estiver pensando em negociar um aumento ou buscar uma nova posição no trabalho, vá em frente. No romance, deixe as críticas de lado.

Gêmeos

Se tiver planos para uma viagem ou passeio, redobre a atenção para evitar problemas. Pode se envolver em projetos profissionais mais ousados. Deve se interessar por alguém que mora longe.

Câncer

O trabalho promete momentos agitados e você pode contar com sua intuição para tirar o melhor proveito de cada situação. A atração física pode ser a sua melhor arma na paquera.

Leão

Na vida pessoal, faça o possível para estar perto das pessoas que são importantes em sua vida. No trabalho, evitar o isolamento será uma boa pedida. Muito companheirismo com quem ama.

Virgem

Cuidar da saúde pode ser uma boa pedida. Sua atenção deve se focar na vida profissional e você não poupará esforços para causar uma boa impressão nos outros. Espante a mesmice no romance.

Libra

Boas energias para cuidar de assuntos ou tarefas que envolvem viagem ou que precisam ser tratados fora do local de trabalho. Há chance de se encantar com alguém que mora em outra cidade.

Escorpião

A vida profissional exige mais compromisso e dedicação, mas você deve tirar isso de letra. A companhia da família será bem-vinda. Tenha cuidado para que o ciúme não atrapalhe a relação.

Sagitário

Vai se sentir mais à vontade para mostrar o que pensa. Mas talvez tenha que redobrar a cautela ao lidar com informações — há risco de perder algo importante. Lance iniciado agora pode se firmar.

Capricórnio

A busca por estabilidade pode marcar suas decisões, especialmente no trabalho. Reserve um tempinho para organizar o orçamento. Vai buscar segurança antes de se envolver com alguém.

Aquário

Você vai confiar no próprio julgamento e pode tomar algumas decisões importantes. Em casa, porém, o clima pode pesar com os parentes. Seu jeito charmoso ajuda a movimentar a paquera.

Peixes

Hoje, vale a pena agir com cautela no trabalho — não comente seus planos com qualquer um. Assuntos místicos podem despertar seu interesse. No romance, é hora de reforçar a confiança.