Horóscopo do dia 21 de maio de 2019

Áries

Terá a proteção das estrelas para negociar um aumento ou encontrar um emprego que pague melhor. Em casa, não exija que tudo seja feito do seu jeito. Entrosamento na relação amorosa.

Touro

Poderá confiar em sua intuição logo cedo. As finanças devem trazer excelentes resultados. Aproveite para poupar um pouco. Atração por alguém que mora longe pode ficar mais forte.

Gêmeos

Há chance de fechar um bom negócio ou encontrar um novo emprego. Com Sol e Mercúrio iluminando o seu signo, você vai esbanjar energia! Na vida a dois, mostre sua sensualidade.

Câncer

Você pode se interessar por assuntos místicos ou misteriosos. No trabalho, agir em parceria pode ser a melhor maneira de melhorar seu desempenho. Excelentes energias no amor.

Leão

O desejo de expandir seus interesses tem tudo para crescer. No serviço, redobre a dedicação ao cuidar das tarefas. Valorize tudo o que você e a sua alma gêmea têm em comum.

Virgem

Confie em seu potencial para apresentar novas ideias e fazer bons contatos no trabalho. Pode contar com a sorte em todas as áreas! Paquera ou namoro pode se firmar.

Libra

Hoje, a família terá um papel importante em sua vida, inclusive na área profissional. Concentre-se no que precisa resolver. Se está em busca de um novo amor, dê uma chance a alguém de fora.

Escorpião

A comunicação será a chave para se entender melhor com colegas e clientes. Aproveite para ouvir ideias diferentes. Cuide mais do corpo. Paixão à primeira vista pode surpreender!

Sagitário

Pode ter boas novas envolvendo dinheiro, mas é melhor ter mais atenção com os gastos, especialmente se quiser evitar novas dívidas. O romance está protegido pelos astros.

Capricórnio

Você pode contar com ótimas energias para dar conta do serviço. Talvez seja necessário ceder em algumas coisas para manter a harmonia com alguém próximo. Você pode ter sorte na conquista.

Aquário

Bom dia para lidar com assuntos que exigem discrição. Há sinal de desafios no trabalho, por isso, é melhor não exigir que tudo seja feito do seu jeito. Terá uma dose extra de sorte na conquista.

Peixes

No trabalho, será mais fácil melhorar a comunicação com os colegas se trabalha em equipe. As amizades estão em destaque e pode se divertir na companhia da turma. A dois, aposte no diálogo.