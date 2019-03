Horóscopo do dia 20 de março de 2019

Áries

Vai lutar para cumprir suas metas no trabalho, mesmo que sofra aborrecimento com assunto de Justiça ou ligado à viagem. Caso esteja só, pode sentir algo diferente por colega de profissão. Para ter sucesso diante de qualquer problema, por pior que pareça, não desanime e batalhe muito para ultrapassar barreiras.

Touro

Projetos profissionais poderão sofrer algum atraso. Por outro lado, você vai demonstrar garra ao lidar com estudos e concursos. Confie no seu sexto sentido. No romance, aguarde mudanças.

Gêmeos

Deverá se destacar no trabalho graças à sua força de vontade para realizar mudanças definitivas. Melhor não se abrir com qualquer um. A paquera estará numa fase promissora. Você só precisa se policiar assim evita se encher de determinação e não abandona o projeto no meio do caminho.

Câncer

Controle sua ansiedade nos assuntos profissionais. Na saúde, cuidado com exageros, que poderão provocar intoxicação. Estará mais rígido(a) com sua alma gêmea.

Leão

Seu senso de responsabilidade vai dominar a rotina no serviço. Bom dia para lidar com trocas de produtos de outras localidades. Deixe as aventuras amorosas para outro momento.

Virgem

Terá jogo de cintura para contornar desafios. Evite assinar documentos sem ler com cuidado cada linha. Em casa, poderão rolar atritos. Na paquera, você só vai investir naquilo que tiver futuro.

Libra

Saberá superar os desafios, mas deverá dar sua opinião apenas se pedirem. Compromissos assumidos com familiares precisam ser cumpridos à risca. É possível que conheça alguém especial.

Escorpião

Se quiser prosperar na carreira, conte mais com a razão. Você vai querer se divertir do seu jeito. Se já tiver alguém, prefira ficar em casa, e tome cuidado com discussões bobas.

Sagitário

Uma nova oportunidade de serviço vai chamar sua atenção. Dia cheio de energia, mas talvez você sinta dificuldade de confiar no seu taco. Na sedução, sua criatividade estará no comando.

Capricórnio

Se pensa em abrir negócio com parente, o momento chegou! Poderá ter bom desempenho em teste ou entrevista de trabalho. Nem tudo é como parece. Lance recente poderá virar namoro.

Aquário

Você saberá prender a atenção das pessoas e vender seu peixe. Poderá achar um pouco complicado mexer com dinheiro. Na dúvida, economize. Na conquista, não fará rodeios.

Peixes

Se trabalha por conta, espere sucesso. Caso pense em mudar de vida, não espalhe seus planos por aí. Talvez sua saúde precise de mais atenção. No amor, seu jeito cuidadoso vai dominar a cena.