Horóscopo do dia 17 de julho de 2019

Áries

No seu emprego, a dica é controlar a ansiedade para não se prejudicar. Assunto de dinheiro talvez provoque dor de cabeça. A saúde estará mais sensível. Tudo azul no amor.

Touro

Tudo indica que Saturno deverá promover atrasos em suas atividades. Fique de prontidão para atender chamado profissional de última hora. Se estiver só, seu bom papo vai atrair um pretendente.

Gêmeos

Você poderá achar difícil manter pensamentos positivos. Serviço extra deverá render uma boa grana. Procure cuidar com mais zelo dos seus documentos. Passe mais tempo com seu amor.

Câncer

A Lua em Aquário indica que seus desejos passarão por mudanças. Vai se destacar no trabalho por suas ideias criativas. É provável que sua alma gêmea mude de opinião por sua causa.

Leão

Pode se chatear com demora de resultados no seu emprego. Dê atenção à rotina doméstica. Mantenha em dia sua agenda de exercícios físicos. No romance nada de exagerar situações.

Virgem

Saturno poderá mexer com o seu humor, deixando tudo mais sério. Cumpra suas tarefas no trabalho sem pressionar os colegas. Espere mudança de sentimento na paquera.

Libra

Evite cobrar demais os familiares. Pode ter problemas com imóveis. Precisará ter foco nos seus projetos, eles vão andar. Organize seus documentos. Programa a dois terá muito erotismo.

Escorpião

Você vai aprender que deve ouvir mais do que falar. Procure não se empolgar com os gastos. Terá muita energia no trabalho. Nas conquistas, encontro às escuras pode decepcionar.

Sagitário

Sensibilidade e nervosismo com a Lua em Aquário. Há sinal de saudade ou preocupação com alguém que vive em outra cidade. Estudos vão exigir mais concentração. Agitação nas paqueras.

Capricórnio

Imprevistos com suas finanças tomarão sua atenção. Chance de trabalhar de forma autônoma. Pode ter dificuldade para tomar decisões. Clima bom para fazer atividades com seu amor.

Aquário

Mantenha sua cabeça aberta para se sobressair com ideias originais. Evite fazer gastos desnecessários. Pode tomar decisão às pressas sobre imóvel. No amor, deixe rolar que ele vem.

Peixes

A rotina do dia vai influenciar negativamente no seu humor. Mostrará criatividade para vencer desafios no trabalho. Terá respostas rápidas sobre sua grana. A dois, o diálogo será essencial.

Horóscopo nascido em 17 de julho

Os nascidos a 17 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Gêmeos. Podem ser intuitivos e muito inteligentes. Na infância e na adolescência podem dar trabalho para os pais e educadores, devido à influência das más companhias e dos maus costumes. Seu número principal é o 21, formado de Lua e de Sol, astros que se completam. Juntos formam o 3, de Júpiter, que revela indecisão, morosidade nas ações, inconstância, mas generosidade e cultura. Indica mais de uma união ou casamento.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Assaliah, que livra a pessoa dos escândalos e das situações constrangedoras. Leva a conhecer e a testemunhar as verdades divinas, assim como as verdades terrestres. Ele defende das calúnias, injúrias e difamações. Dá um bom caráter, correto e digno. O Gênio contrário é o inimigo da verdade e da luz, que esclarece e que liberta. Leva à depravação social e moral, Induz às ações escandalosas e nocivas à sociedade.