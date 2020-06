Horóscopo do dia 16 de junho de 2020

ÁRIES

Não convém misturar dinheiro com amizade, pois pode ter problemas mais adiante. No amor, o coração está em sintonia com um compromisso mais sério e a vontade de embarcar em um lance estável será maior: fuja de aventuras. À noite, Lua e Urano ficam em conjunção e podem atiçar seu lado possessivo.

TOURO

Focar nas metas e ambições é importante, mas cuidado para não pagar de doida e querer ter razão em tudo. Controle a sua teimosia e saiba a hora de ceder, especialmente ao lidar com chefes e autoridades. Se chutar o balde, vai ter de ir buscar depois!

GÊMEOS

Confie na sua intuição para não fazer papel de trouxa. Terá que se esforçar mais para aprender uma tarefa difícil ou para dar conta dos estudos. Busque um cantinho tranquilo para se concentrar melhor. No amor, altos e baixos estão previstos, sobretudo à noite. Quem está livre pode se envolver com alguém que já tem compromisso.

CÂNCER

Pode ser difícil conquistar aliados ou fazer parcerias nesta terça. Inclusive, há risco até de romper uma amizade ou relação importante. A recomendação das estrelas é seguir em frente com os olhos voltados para a realidade e fazer as suas coisas sem depender dos outros. À noite, a Lua se aproxima de Urano e incentiva os contatos sociais. Se está sem um love, pode sentir algo mais por alguém que conhece.

LEÃO

Tenha cuidado para não acirrar rivalidades com colegas. Alimentar tensões nunca é a melhor opção e o momento pede mais sabedoria para alcançar o que quer. Romance com colega ou com alguém influente pode enfrentar desafios. À noite, a Lua forma conjunção com Urano e aconselha não bater de frente com o mozão, pois é hora de relevar atritos a dois.

VIRGEM

Coloque a sua saúde em primeiro plano e respeite seus limites, evitando acumular tarefas e funções. A tarde será mais positiva e as coisas devem caminhar bem. À noite, Lua e Urano se encontram no céu e renovam o sonho de encontrar um par que tenha tudo a ver contigo. Na paquera, vai querer alguém que realmente combine com você.

LIBRA

A Lua também estimula o desapego: aproveite para doar o que não usa mais e ou então para mudar algumas coisas no seu cotidiano. Na paquera, pode se interessar por uma pessoa mais séria, madura e responsável. À noite, Lua e Urano ficam em conjunção na sua Casa 8, acentuam seu lado sensual e avisam que você pode ter surpresas na paixão.

ESCORPIÃO

Controle a teimosia, saiba ouvir, ponderar e evite impor as suas vontades. À tarde, as energias conflituosas perdem força e você terá mais sucesso em seus contatos pessoais e profissionais. Com a Lua estimulando a cooperação, será o momento de somar forças com os outros para conseguir o que deseja.

SAGITÁRIO

Excesso de trabalho e estresse pode prejudicar seu organismo, por isso, procure se organizar bem e definir prioridades para dar conta do serviço sem se sobrecarregar. Capriche na prevenção, no álcool gel e evite a automedicação: em vez de buscar soluções na internet ou com amigos, consulte um especialista. Tarde mais positiva e propícia para recompor suas energias. No amor, vai se sentir mais confortável se paquerar quem já conhece.

CAPRICÓRNIO

O que você vai querer mesmo é manter as preocupações bem longe e aproveitar um pouco mais as coisas boas da vida: a tarde pode ser mais favorável para isso. Use seus talentos e o empenho que herdou do seu signo para vencer as dificuldades e dar a volta por cima. Na paixão, a noite pode trazer emoções intensas. A Lua forma conjunção com Urano em seu paraíso e realça o seu charme, o que deve animar as paqueras e o romance.

AQUÁRIO

Em vez de tentar impor as suas verdades e vontades, saiba ouvir e ceder. Também não é um bom momento para depender dos colegas no trabalho: você vai se sair melhor atuando individualmente. À noite, a Lua se aproxima de Urano e deixa seu pique mais caseiro. Na paixão, mesmo quem procura um amor pode colocar as paqueras em segundo plano.

PEIXES

Você pode ter a impressão de que as pessoas não te compreendem como gostaria e se aborrecer com a falta de sintonia. Ou ainda pode mostrar resistência para aceitar os conselhos de alguém. À tarde, as coisas devem fluir melhor. À noite, Lua e Urano formam conjunção, recomendando a proteger seus segredos e manter a discrição nos assuntos do coração.

Horóscopo nascido em 16 de junho

Os nascidos a 16 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Capricórnio. O aspecto pode causar timidez e introversão, bem como complexos íntimos jamais revelados a alguém. Seu número principal é o 19. A soma e a redução dá o 10, que se torna 1, confirmando suas características de líder e de autoridade.

Anjo do dia 16 de junho

O anjo da guarda de hoje é Hekamiah, que protege os nobres e os militares. Que faz libertar-se dos opressores e dos inimigos. Dá um caráter franco, leal, forte e valente. Faz associar-se a pessoas de Bem. É fiel às questões de honra e ao juramento ou compromisso assumido. Consegue favores das pessoas bem situadas. Ajuda os que querem progredir e subir de posto no trabalho.