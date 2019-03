Horóscopo do dia 13 de março de 2019

Áries

Tire proveito das chances de emprego que surgirem, mas cuidado ao assinar documentos. Relação com os familiares estará protegida. Bom dia para curtir um passeio com a pessoa amada.

Touro

O foco no trabalho poderá levar você a sugerir mudanças originais. Melhor adiar assunto que envolve a Justiça. Na relação amorosa, que tal observar seu par com menos crítica e mais carinho?

Gêmeos

A determinação vai dominar no campo profissional e é possível que você deseje realizar mudanças em várias áreas da sua vida. No amor, seu desejo de liberdade vai falar mais alto.

Câncer

No serviço, conte com o apoio de pessoas leves e divertidas. E fique longe de fofocas e intrigas. Não concorde com proposta financeira nebulosa. Sua sensibilidade vai dar as cartas na paquera.

Leão

Plutão vai dar uma força nos assuntos de trabalho e uma questão mal resolvida será esclarecida. Melhor economizar mais. Na relação afetiva, a confiança mútua será a maior prova de amor.

Virgem

Aproveite as boas energias e tente conquistar uma promoção no emprego. Com sua criatividade, conseguirá contornar qualquer situação difícil. A dois, promessa de emoções intensas e apaixonadas.

Libra

Um episódio no trabalho poderá desagradar, mas você conseguirá se sair bem de situações imprevisíveis. Em família, sentimento de segurança. Se já tiver alguém, cuidado com as cenas de ciúme.

Escorpião

Vai se esforçar para honrar seus compromissos. Um(a) novo(a) amigo(a) poderá mudar suas crenças sobre coisas da vida. Dinheiro protegido. No romance, as desconfianças podem desgastar.

Sagitário

Graças a um golpe de sorte, é possível que amplie seus negócios caso trabalhe por conta. Boas ideias devem surgir em conversas com parentes. A dois, a promessa é de muita emoção.

Capricórnio

Talvez receba uma grana inesperada. Mudanças no visual serão beneficiadas. Evite chamar atenção em momentos tensos. Um acontecimento novo poderá atiçar seus desejos na sedução.

Aquário

Deve se comunicar bem com os colegas de trabalho. Fique de olho no seu dinheiro e não se deixe levar por mentiras. Confie nos seus instintos. Pode se envolver com alguém que conheceu recentemente.

Peixes

O dia será dedicado a trabalhar com responsabilidade naquilo que você gosta de fazer. Vai sobrar um tempo até para acertar suas contas. No romance, ouça mais o par para evitar desgastes.