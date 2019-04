Horóscopo do dia 12 de abril de 2019

ÁRIES

Tudo deve fluir bem para você hoje. Sua alegria será contagiante e todos vão querer a sua companhia. Mas, no trabalho, prefira tarefas que não dependam dos colegas, pois não será nada fácil acompanhar o seu ritmo.

TOURO

Assuntos de casa e família terão prioridade para você agora. Será mais fácil organizar o lar, livrar-se da bagunça e resolver questões de rotina. No emprego, busque um ambiente tranquilo para cumprir suas tarefas.

GÊMEOS

Se depender dos astros, você vai querer colocar o papo em dia com todo mundo que estima. Procure os amigos e participe mais da vida dos familiares.

CÂNCER

A Lua estimula as finanças e há boas chances de pintar um serviço extra ou uma oportunidade de faturar mais com a sua profissão. Você pode realizar um sonho de consumo ou planejar como vai guardar dinheiro para isso.

LEÃO

Procure se cercar de pessoas alegres, otimistas e inspiradoras, pois isso fará toda diferença para o seu astral. No trabalho, explore mais os seus talentos e divulgue as suas ideias.

VIRGEM

Os astros convidam a fugir de agitação e relaxar onde se sinta bem. Se for trabalhar, priorize as tarefas tranquilas ou isole-se num cantinho mais sossegado. A dica é descansar e recarregar as energias.

LIBRA

Você terá facilidade para unir os colegas e até coordenar um trabalho em equipe. O céu indica que somar forças por um objetivo em comum será muito produtivo.

ESCORPIÃO

O desejo de se destacar e causar boa impressão incentivará você a usar todo seu potencial no trabalho. Alguém influente pode ajudar em seus projetos ou favorecer a conquista de uma promoção sem você saber.

SAGITÁRIO

O céu estimula os estudos. Quem tem filhos terá prazer em orientá-los em seus afazeres. Ótimo astral para viajar e se divertir na companhia de gente jovem. Saudade de alguém que está longe?

CAPRICÓRNIO

Mudanças positivas podem agitar a sua vida profissional. Fique de olho nos acontecimentos para identificar e aproveitar as boas oportunidades que devem surgir.

AQUÁRIO

Você vai querer se cercar de pessoas queridas hoje. No trabalho, procure se aliar aos colegas de confiança para terminar logo as tarefas. No amor, o desejo de viver uma relação mais séria deve aumentar.

PEIXES

Ótimo dia para organizar suas coisas, resolver assuntos de rotina e colocar o serviço em dia. Você terá mais pique para cumprir suas obrigações e pode até faturar uma grana extra com o trabalho.