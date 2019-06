Horóscopo do dia 11 de junho de 2019

Áries

A energia do dia é de troca de informações e generosidade. Essa força poderá ser redirecionada para o trabalho. Se estiver só, mentalize o tipo de romance que deseja para transformar seu sonho em realidade.

Touro

Enquanto soprar um vento de mudança, prepare-se com calma para uma nova fase na carreira. Evite remoer mágoas de amigos ou parentes. A dois, renovea rotina com surpresas, carinhos e animação.

Gêmeos

Espere sorte se lida com vendas. Se pintar um problema no dia a dia, lide com calma para encontrar a melhor solução. Uma pessoa que mora muito longe talvez faça seu coração bater mais forte.

Câncer

Dia favorável para quem trabalha no setor da educação ou com empresas que mantêm relação com o estrangeiro. Reserve um tempo para praticar o bem. Na união, evite cobrar atenção.

Leão

Quem trabalha fazendo o que gosta estará com gás total hoje. Aproveite essa energia para zerar suas pendências. Aprendizagem favorecida. Na vida a dois, que tal fazer um programa diferente?

Virgem

Os astros favorecem quem atua nas áreas de estética, ensino ou comércio. Se estiver sem emprego, poderá ser chamado (a) para uma vaga. Na união, aposte num bate-papo maduro para resolver os problemas.

Libra

No emprego, por mais que se esforce, deve notar uma produtividade menor do que planejava: talvez seja cansaço. Planos de viagem favorecidos. Dê atenção ao seu amor.

Escorpião

Se estiver em busca de trabalho, tente o setor de lazer. Caso se sinta um pouco perdido (a), ouça sua voz interior e faça uma oração. Um pouco de romantismo vai fazer bem à sua união.

Sagitário

Sua memória estará afiada e isso ajudará a resolver seus problemas profissionais. Um parente distante ou amigo (a) íntimo (a) da família poderá fazer seu coração bater mais forte.

Capricórnio

No emprego, vai se mostrar mais inconstante e os prazos poderão estourar. Mantenha a rotina, mesmo que surjam imprevistos. Para manter a harmonia no romance, modere as críticas e ouça mais o par.

Aquário

As coisas no trabalho poderão ficar tensas, e isso deverá baixar sua energia, afetando seu corpo e seu rendimento. Em compensação, se estiver procurando um amor, poderá encontrá-lo.

Peixes

Deverá batalhar bastante, mas conte com boas oportunidades se estiver empregado (a) ou procurando uma vaga. O par vai se mostrar menos carinhoso do que você gostaria, embora a relação esteja firme.

Horóscopo nascido em 11 de junho

Os nascidos a 11 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São francos, sinceros e espontâneos. Dizem o que pensam são leais e honrados. São abertos, principalmente com os seus amigos, colegas e os patrões. Seu número principal, é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Juntos foram o 5 de mercúrio, que confere comunicação, inteligência, popularidade e jovialidade. Que favorece muito ao comércio em geral.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Laoviah, que defende dos raios e das tempestades, dos naufrágios, quer sejam naufrágios em água ou os naufrágios morais, da vida. Livra dos caluniadores e maldosos. Dá vitórias, boa fama e celebridade. Também um bom coração e grande solidariedade. Faz ter bons relacionamentos e a subir na vida no campo profissional. Mas o gênio contrário leva à ambição desmedida, à corrupção, o mau comportamento, ao orgulho, ao crime e à calúnia.