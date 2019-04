Horóscopo do dia 10 de abril de 2019

Áries

Nem tudo será como você planejou e terá que se empenhar mais do que gostaria para alcançar suas metas. Cuidado com fofocas e mentiras à tarde. Perigo de desconfianças na união.

Touro

Procure se isolar e se concentrar mais no trabalho ou nos estudos para dar conta do recado. É bom dar mais atenção às finanças para não perder prazos de pagamento. Paquera animada.

Gêmeos

Você pode romper uma antiga parceria ou amizade hoje. Também terá que rever e mudar alguns projetos para o futuro. Ótima popularidade nas paqueras. Na intimidade, use a criatividade.

Câncer

Sua disposição para investir na carreira e na sua realização pessoal será invejável. Mas você pode encontrar rivalidades ou divergências no caminho. No romance, não seja cabeça-dura.

Leão

O desejo de se aventurar será enorme. Que tal descobrir novas formas de fazer seu trabalho? Conflito com amigo (a) vai exigir calma e diálogo. Aceite convites para sair e paquerar.

Virgem

Se você quer mudanças na carreira, este é um bom dia para dar o primeiro passo. Pode enfrentar atritos com colegas. Na conquista, seu charme vai atrair como ímã: pode iniciar um namoro.

Libra

Família e romance podem dividir sua atenção no início do dia. Se trabalha em parceria com parentes, tenha jogo de cintura. Estudos favorecidos. União protegida. Não deixe ninguém interferir.

Escorpião

Cuidado com fofocas e mal-entendidos. Pode enfrentar mudanças positivas no emprego, mas instabilidades nas finanças. Fim de tarde perfeito para paquerar ou passear e conversar com seu amor.

Sagitário

Controlar os gastos pode ser seu maior desafio. Terá sorte em uma sociedade. Mas se o negócio é de família, melhore o diálogo para não brigar. Quem está livre vai buscar a sua alma gêmea.

Capricórnio

O dia deve começar tenso em casa. Evite bater de frente com os parentes. Pode retomar um antigo emprego. Muito cuidado com mentiras e mal-entendidos. Bons papos vão estimular a vida amorosa.

Aquário

O Sol ajudará você a esclarecer uma antiga preocupação, dúvida ou mentira. Cuidado com apostas e gastos desnecessários. Sintonia deliciosa com a sua cara-metade.

Peixes

Pode aumentar seus ganhos com algo que já fez no passado ou com um trabalho feito em casa. A hora do almoço pode ser tumultuada em família. Na união, resolva tudo com diálogo.