Horóscopo do aniversariante- 20 de março

Nascidos no dia 20 de março são piscianos. Esse dia é extremamente simbólico porque marca o começo do outono e o fim do ano astrológico. Um pavio curto para a irritação e um alto grau de inquietação são duas características intensificadas pela influência de Marte (regente de Áries) sobre a Lua.

As pessoas nascidas neste dia possuem determinados dons incomuns, assim como problemas especiais. São de muitas formas as criaturas mais evoluídas do ano, quando o zodíaco é considerado um mapa da evolução do ser humano. Por outro lado, podem achar difícil iniciar determinados esforços importantes e deixar o passado para trás. Podem levar muito tempo para tomarem decisões fundamentais, sobretudo as que envolvem grandes mudanças na sua vida.

Os nascidos nesse dia sentem-se, com frequência, atraídos por fenômenos paranormais. Podem ter grande talento nessa área, mas devem ser extremamente cuidadosos para não exagerarem. Tais excessos poderiam levar ao abandono da realidade o que poderia ser devastador, não somente para eles mesmos, mas também para seus entes queridos. Se puderem colocar esses talentos em prática com moderação, alcançarão sucesso na vida.

A atenção dada aos sentimentos dos outros torna os nascidos neste dia excelentes intérpretes do trabalho de seus companheiros, mas também bons conselheiros a quem as pessoas procuram em busca de ajuda. Nisso devem permanecer objetivos se possível, pois sua opinião tem peso e causa grande impacto nos clientes, companheiros de trabalho ou amigos.

Suas emoções podem ser destrutivas. Mantenha-se calmo e em contato com seu centro. Canalize sua energia para objetivos realistas. Observe-se vivendo e aproveite a data tão importante.