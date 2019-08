Horóscopo de 17 a 24 de agosto

Áries

Dedique-se bastante no seu trabalho para conquistar os resultados desejados. Boa fase pra lidar com o dinheiro. No setor sentimental, tudo indica que fará novos amigos e que algum parente te dará ótimos conselhos. No amor, tudo vai dar certo!

Touro

Parece que as boas energias vão te deixar mais animada pra cuidar dos assuntos financeiros. Em casa, tenha jogo de cintura pra lidar com a família. No amor, seu charme vai te ajudar a conquistar qualquer pessoa. Se já tem alguém, tome cuidado com o ciúme.

Gêmeos

Tente trabalhar sozinha, as coisas vão fluir melhor pra você! Em casa, tente conversar mais com sua família pra melhorar o clima. Na vida amorosa, é provável que você tenha algum rolo com uma pessoa proibida ou um antigo amor. O companheirismo vai transbordar na vida a dois.

Câncer

Domine seus impulsos pra conseguir encontrar um jeito melhor na hora de administrar seu dinheiro. Tudo indica que vai se tornar alvo de fofoca, então tome cuidado! Na vida amorosa, há chance de se encantar por alguém conhecido. Se já estiver com um relacionamento firme, a tensão deve rodear o casal.

Leão

Na vida profissional, faça planos e mostre que é responsável. Tudo indica que vai realizar um sonho de consumo. No amor, o romance vai estar protegido. Caso esteja livre, os amigos vão dar um empurrãozinho na conquista.

Virgem

Use sua intuição nos casos de mudança ou problemas no trabalho. Ótima fase pra viajar ou cuidar da saúde. As amizades vão estar mais vivas do que nunca. Com relação ao amor, muita crítica pode prejudicar o lance.

Libra

Vida profissional protegida. Cuide da sua fé e tente sair da rotina. Na vida amorosa, aquele rolo pode virar namoro. Alguém do seu passado vai voltar com tudo para te conquistar.

Escorpião

Esforço redobrado para atingir seus objetivos na vida profissional. Tome cuidado com os gastos desnecessários. Há chances de você mudar de visual, então vai fundo! O amor terá muita união e conquista com paixão.

Sagitário

Finalize seus afazeres e se organize no trabalho. Se você tem contato com o público, há muita chance de ganhar um dinheiro a mais. Em casa a paz vai predominar. No amor, sintonia, bom humor e romantismo vão dominar!

Capricórnio

A família vai ser o centro das suas atenções nesta semana. Tente aprender coisas novas e aposte nos jogos ou sorteios: você terá muita sorte! No amor, a paixão vai predominar. Alguém comprometido vai chamar sua atenção.

Aquário

Apesar das habilidades pra trabalhar em grupo, evite gente fofoqueira. Sua rotina vai ficar bem organizada graças ao seu senso prático. Ótima fase no amor! O carinho e o charme vão te ajudar a conquistar o ser amado.

Peixes

Economize e invista no trabalho. Na profissão, interagir vai aumentar sua lista de contatos. Na vida a dois, diga não ao ciúme e pare de palpitar sobre a vida alheia.

Horóscopo nascido em 17 de agosto

Os nascidos a 17 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Câncer. Possuem ligações profundas com a sua terra Natal e as suas origens, a sua família e são saudosistas. Apreciam contar histórias e reviver fatos da infância ou do passado. Seu número principal, do dia do nascimento é o 22, formado de 2 em dobro, o número símbolo da Lua, que repete sua ligação com as raízes e à mãe, de forma muito intensa. Confere boa memória e capacidade de divagar, criar, fantasiar e dispersar ideias e objetivos.

Horóscopo nascido em 18 de agosto

Os nascidos a 18 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Leão e Câncer. Podem parecer egocêntricos, mas acabarão provando o contrário, tendo um comportamento desprendido e bondoso, na defesa do bem comum. Seu número principal, do dia do nascimento é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. A lua que destaca a figura materna e o liga fortemente ao lar e à família. A soma dá o 05, de Mercúrio, símbolo de simpatia, comunicação e popularidade entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 19 de agosto

Os nascidos a 19 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Virgem. Em geral têm sorte para ganhar dinheiro. Alguém sempre lhes acena com uma boa possibilidade de trabalho ou emprego, apoio ou ajuda providencial. Nunca lhes faltam trabalho e meios de vida. Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano, dois astros de natureza feminina, que formam outro, 6, Vênus, também de natureza feminina. Este número favorece a beleza física e a bondade, mas não dá sorte no amor.

Anjo do dia 17 de agosto

O anjo protetor de 17 de agosto é Mahasiah, que leva à Filosofia, às ciências e ao conhecimento das Leis divinas. Confere amor, fortuna e celebridade, naquilo que se propuser de fato. Dá grande coragem e força moral. Faz redescobrir o sentido da vida, quando é abalado por algum acontecimento nefasto. Leva a gostar de Teologia e de Misticismo ao mesmo tempo.

Anjo do dia 18 de agosto

O anjo protetor de 18 de agosto é Lelahel, que dá oportunidade de boa fama, êxito e sucesso em seus empreendimentos, assim como no desenvolvimento de seus talentos. Dá boa saúde e resistência física, cura as doenças e os males do corpo e do espírito. Ajuda a vencer as ambições exageradas e a ser humilde. Confere iluminação espiritual. Faz ser bem sucedido nas artes e a realizar suas aspirações nessa área.

Anjo do dia 19 de agosto

O anjo do dia é Achaiah. Sua influência é de bondade, generosidade e paciência. Faz amar e descobrir os segredos da natureza, a gostar de animais e de tudo o que é natural e benfazejo. Dá um espírito simples, propaga as luzes e a sabedoria da vida. Dá gosto para conhecer coisas úteis. Confere paciência para executar trabalhos difíceis e demorados. Confere gosto pelas artes.