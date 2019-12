Horóscopo de 14 a 21 de dezembro

Áries

Esta semana você pode crescer na carreira e não deve sentir dificuldade de trabalhar sob pressão. Tente ser mais paciente ao lado dos amigos. Além disso, os astros recomendam evitar atitudes impulsivas. No amor, o período é ótimo período para reforçar a sintonia a dois. Se está só, talvez se encante por pessoa inteligente. Números: 22, 37 e 50

Touro

Os astros indicam que, nesta semana, trocar conhecimentos com colegas será produtivo. Além disso, os astros sugerem levar a sério uma habilidade manual que você tem e a Lua favorece mudanças no visual. Agora é a hora de arriscar aquela repaginada que você vem planejando há tempos! No amor, invista no diálogo para acertar arestas com paquera ou amor. Números: 17, 18 e 43.

Gêmeos

No trabalho, agarre as oportunidades e aplique as soluções que imaginar. Você vai ter boas ideias para criar coisas novas! Com alimentação, nada de queimar a largada e enfiar o pé na jaca. No amor, é possível que o romance peça mudanças. E quem está na pista, mais cautela com lance na internet, valeu? Números: 20, 21 e 53.

Câncer

A semana vai ser bem produtiva pra você. Pensar no seu futuro vai trazer boas ideias, além de foco para os estudos. E você também terá energia abundante para fechar negócios, boa memória e capacidade de fazer pesquisa. No amor, seu charme deve atrair alguém interessante. Quem já tem um par, evite remoer o passado. Números: 26, 55 e 57

Leão

Aposte suas fichas na carreira, pois o sucesso é certo. Mas ó, se precisar cortar relação profissional, faça isso com calma. A Lua favorece a harmonia com parentes. No amor, a vida a dois pede coisas novas. E quem está só, pode rolar paquera com colega de trabalho. Números: 30, 38 e 48

Virgem

Valorize mais seu serviço, principalmente se trabalha por conta. Os astros indicam ainda que você vai se surpreender com algumas reações suas. Já a Lua favorece mudanças de atitude e no visual! No amor, mudanças devem animar a rotina. Números: 12, 13 e 46.

Libra

Cautela redobrada com gastos! No trabalho, tenha mais discrição. No amor, os astros indicam uma união cheia de amizade e desejo! A paquera anda emperrada e o jeito é partir para outra! Números: 29, 31 e 33.

Escorpião

Mostre sem medo suas qualidades no serviço e valorize seu passe! Esta semana, um conhecido vai ser seu anjo da guarda e pode te dar uma ajuda inesperada. Com os amigos, convívio. No amor, quem já tem um par, o momento é delicado. Uma paixão do passado deve reaparecer. Números: 3, 17 e 33.

Sagitário

Esta semana, trabalhe com garra. Seu desempenho está sendo observado! Os astros revelam também promessa de boa notícia ligada à questão judicial. E tem mais: vai rolar muita diversão em programas com a turma. No amor, que tal dar mais atenção a quem você ama? Números: 24, 31 e 36.

Capricórnio

Esta semana sua intuição estará tinindo, sua ambição bem destacada e os astros revelam que terá sorte se lida com vendas, internet e com imóveis. No amor, impaciência e ciúme poderão afetar seu romance: cuidado! Se está só, não tenha receio de chegar junto. Números: 41, 44 e 45.

Aquário

Trabalha por conta? Então, nada de vender fiado pra não ficar no prejuízo. Agora, quem tem um emprego que vem chefe junto no combo, a dica é não ter medo de apresentar ideias ousadas. Os astros indicam ainda fase positiva para cuidar melhor das suas emoções. No amor, é provável que se encante por colega de trabalho. Agora, quem tem par, dê mais liberdade a quem ama. Números: 46, 54 e 60.

Peixes

O céu será sua proteção da semana e promete proteção extra para a vida profissional. Talvez um amigo busque seu apoio ao revelar segredo. Nada de sair tagarelando por aí senão ele vai ficar com raiva de você mesmo! Nas horas livres, procure caminhar ou estudar. No amor, o romance pede jogo de cintura. Números: 8, 16 e 56.

Horóscopo nascido em 14 de dezembro

Os nascidos a 14 de dezembro são do signo de Sagitário e têm a personalidade de Leão. São expansivos, comunicativos, francos e verdadeiros. Dizem sempre o que pensam. Revelam seus sentimentos sem medo de errar ou de serem criticados. Fazem planos a longo alcance e gostam de coisas grandiosas, poderosas e volumosas. Seu número principal, do dia do nascimento é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter, astros que se harmonizam entre si, pela sua natureza generosa e pacífica, construtiva e boa. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que lhes empresta simpatia, comunicação, popularidade, jovialidade, otimismo e confiança em si.

Horóscopo nascido em 15 de dezembro

Os nascidos a 15 de Dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Virgem. São mais organizados e metódicos do que os outros do signo de Sagitário, que são meio desligados das convenções e da organização. Mas são responsáveis e assumem deveres de família, que podem se tornar pesados e difíceis de serem cumpridos. Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. Astros que lhes conferem beleza, delicadeza de sentimentos, gosto pelas artes, espírito de fraternidade etc. Mas a soma dá o 6, de Vênus, que lhes confere vontade fraca, indecisão e omissão. Pode provocar dramas passionais.

Horóscopo nascido em 16 de dezembro

Os nascidos a 16 de Dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São sociáveis, de boa aparência, elegantes e diplomáticos. Gostam de falar em público e causam boa impressão pelo que dizem. Em geral têm muitos amigos, são populares e granjeiam prestígio e boa fama. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Estes astros atuam sobre a sensibilidade, a mobilidade e a instabilidade emocional e comportamental. Juntos formam o 7, de Netuno que confirma a intuição, mas também a timidez e o pessimismo.

Anjo do dia 14 de dezembro

O anjo protetor do dia é Hahassiah, que tem poder curativo e que revela os segredos da sabedoria oculta. Dá elevação moral e espiritual. Faz ir em busca da verdade. Ele confere vocação para a Medicina, a Biologia e a Enfermagem, assim como outras ciências. Dá eloquência e gosto pela música e as artes em geral.

Anjo do dia 15 de dezembro

O anjo da guarda do dia é Imamiah, que leva a abandonar as más companhias e a se recuperar moralmente, quando existe vontade para isso. Protege todas as viagens, faz abandonar os vícios e os maus costumes, protege os prisioneiros e os escravos e lhes dá meios para se libertarem, se isto for justo. Confere liberdade moral e espiritual e grande independência.

Anjo do dia 16 de dezembro

O anjo protetor do dia é Nanael, que dá apoio para as grandes realizações e os grandes empreendimentos. Faz a revelação da ordem divina e cósmica. Leva à contemplação de Deus. Ele tem influência sobre os sacerdotes, os professores, os filósofos, poetas, escritores, magistrados e advogados.