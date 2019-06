Horóscopo da semana de 1º a 7 de junho

Áries

A saúde precisa de cuidados. O trabalho e os assuntos cotidianos recebem boas energias dos astros. Se quiser conquistar, não seja tão exigente e diminua as cobranças.

Touro

Estará ambiciosa e com muita garra para conquistar seus objetivos de vida e também profissionais. Na paquera, um parente pode te apresentar alguém interessante.

Gêmeos

Poderá sentir vontade de conhecer novos lugares. Algumas incertezas na busca pela estabilidade financeira. Na vida a dois, o ciúme excessivo pode trazer transtornos.

Câncer

Use seus pontos positivos para seguir em frente, seja na vida pessoal ou no trabalho. Nada de indecisões agora. No romance, vai buscar mais estabilidade junto da pessoa amada.

Leão

Terá que ter calma para solucionar algumas diferenças de opiniões. Mantenha o controle sobre seu dinheiro. Se está em busca de um novo amor, controle a possessividade.

Virgem

Seu humor pode variar um pouco, então, muito cuidado com suas reações. No trabalho, estará mais retraída. Com sua cara-metade fale sobre seus sentimentos.

Libra

Vai valorizar sua liberdade e seu próprio lugar ao sol. Sua criatividade mental está brilhante, favorecendo o trabalho. Na paquera, pode rolar forte atração por pessoa mais experiente.

Escorpião

Sua eficiência profissional e dedicação tem tudo para ser notada. Terá mais facilidade em se desapegar de suas coisas. Na paquera, pode se apaixonar por alguém de outra cidade.

Sagitário

Abra o olho e tenha mais cautela ao lidar com sua grana. Não deixe o lado emocional atrapalhar o andamento do seu trabalho. Pode se interessar por alguém mais velho. Sintonia na união.

Capricórnio

Se estiver precisando tomar decisões em qualquer setor da sua vida, confie nela. Se você e a pessoa amada estão se estranhando, é melhor agir com calma e diplomacia.

Aquário

O excesso de trabalho pode interferir na sua saúde, então, convém tirar um tempinho só para você. Se está só, paquera com um colega de trabalho pode render fortes emoções.

Peixes

Se está pensando em investir em um negócio em família, será um bom momento. Na paquera, aposte no seu charme que estará arrasador.