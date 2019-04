Um homem de 46 anos ficou ferido no final da tarde depois de tombar uma Kombi no Bairro São Cristóvão, em Cascavel.

Luciano de Paula, teria batido em um barranco e com o impacto o carro tomou. Populares precisaram levantar a Kombi para que o homem pudesse sair.

De acordo com os socorristas do Siate ele estava alcoolizado e teve ferimentos moderados, sendo encaminhado a UPA Tancredo.