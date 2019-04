Hipertensão afeta um a cada quatro adultos, no Brasil

Oitenta e quatro mortes por hora, 829 óbitos por dia e mais de 302 mil óbitos no ano de 2017. Esse é o retrato das doenças cardiovasculares no Brasil (infarto, hipertensão, AVC e outras enfermidades), que têm como principal fator de risco a hipertensão arterial, a “pressão alta” como é popularmente conhecida e que afeta pelo menos um a cada quatro adultos no País.

Os dados preliminares são do SIM (Sistema de Informações de Mortalidade), do Ministério da Saúde, que, no Dia Nacional de Combate à Hipertensão, celebrado em 26 de abril, reforça o alerta para os cuidados com a saúde a partir de hábitos alimentares saudáveis.

O consumo excessivo de sódio (o principal componente do sal) aumenta o risco de hipertensão e doenças do coração. A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE (POF 2008-2009) aponta que dois terços do consumo de sal pela população brasileira vêm do sal adicionado ao cozinhar direto no prato. De acordo com o POF, o brasileiro consome mais que o dobro (quase 12g) da quantidade recomendada (5g) pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Embora 90% dos homens e 70% das mulheres consumam mais sal do que o máximo recomendado, 85,1% dos brasileiros adultos consideram seu consumo de sal adequado. Esses dados são da pesquisa Vigitel 2017 (inquérito telefônico realizado com maiores de 18 anos nas capitais brasileiras), que reforçam o alerta sobre o uso excessivo do sal e a percepção desse consumo.

A coordenadora da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN), Michele Lessa reforça que é importante evitar adicionar sal nas refeições prontas (inclusive em saladas) e reduzir a quantidade nas preparações culinárias. “Apesar de o Ministério fazer um trabalho pela redução de sal nos alimentos industrializados, que pode ser acompanhada por meio da rotulagem nutricional, é fundamental que as pessoas se acostumem com menores quantidades de sal”, afirma Michele. “Os hipertensos que usam medicamentos, em geral, não reduzem o sal e isso também é preocupante”, afirma a coordenadora.

Graças a acordos celebrados pelo Ministério da Saúde com a Indústria, desde 2011, 17 mil toneladas de sódio foram retiradas de alimentos que seriam consumidos pela população, segundo a Abia (Associação Brasileira das Indústrias). Essa parceria entre a pasta e a Abia foi renovada para o quinquênio 2017-2022.

O Guia Popular para a População Brasileira, publicação do Ministério da Saúde, traz recomendações para promover a saúde e evitar enfermidades. Recomenda como base da alimentação, o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal; além do uso, em pequenas quantidades, de óleos, gorduras, sal e açúcar ano temperar e cozinhas os alimentos.

Prevenção e diagnóstico

Além de múltiplas estratégias com educação alimentar e nutricional, assistência nos serviços de saúde e metas de redução de sódio com a indústria, o Ministério da Saúde recomenda, para combater a hipertensão, a adoção de um estilo de vida saudável desde a infância até a terceira idade e o realização dos exames de saúde rotineiros pelo menos uma vez no ano contribuem para a prevenção da hipertensão.

O SUS (Sistema Único de Saúde) possui equipes de saúde da família preparadas para atender os pacientes, de acordo com gravidade da doença, por meio de consultas individuais com médicos (as), enfermeiros (as) e outros profissionais de saúde da atenção básica e especializada, se for o caso, além de consultas coletivas ou grupos de promoção da saúde. A prática de exercícios físicos é outro hábito saudável recomendável.

Os pacientes, também, têm acesso às práticas corporais e atividades físicas em espaços como os Polos de Academia da Saúde, com atuação de profissionais de Educação Física, por meio de práticas da Medicina Tradicional Chinesa (tai chi chuan, lian gong, chi gong), homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia.

Tratamento

O SUS oferece gratuitamente medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde e pelas mais de 31 mil unidades farmacêuticas credenciadas ao programa Farmácia Popular. Para retirar os remédios, basta apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade, que são 120 dias. A receita pode ser emitida tanto por um profissional do SUS quanto por um médico que atende em hospitais ou clínicas privadas.

Principal causa de mortes por doenças cardíacas

A hipertensão arterial está relacionada com a morte de cerca de 30 milhões de pessoas por ano no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A diretora médica do Frischmann Aisengart, laboratório da Dasa, Myrna Campagnoli, alerta: a doença se perpetua no País porque a maior parte da população não trata adequadamente a doença, o que gera consequências graves.

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. É um dos principais fatores de risco para a ocorrência de AVC (Acidente Vascular Cerebral), infarto do miocárdio, aneurismas, insuficiência cardíaca e doença renal crônica.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença é muito comum, acomete uma em cada quatro pessoas adultas. “Por consequência disso, estima-se que em torno de 25% da população brasileira adulta possui a doença, chegando a mais de 50% na terceira idade e cerca de 5% das crianças e adolescentes no Brasil. É responsável por 40% dos infartos, 80% dos AVC e 25% dos casos doença renal fase terminal”, pondera a especialista.

Os sintomas mais comuns apresentados por pessoas hipertensas são dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, sensação de desconforto nos ouvidos, tontura e dores no peito.

Após o diagnóstico e a indicação do tratamento, o paciente deve seguir à risca as indicações prescritas pelo médico.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença pode ter causas genéticas e/ou associadas aos hábitos de vida do indivíduo. “Isso se dá pelo fato de que se estima menos da metade da população trata corretamente a doença, cerca de 10 a 35% somente”, aponta Myrna.

Como se prevenir?

Aferir a pressão arterial anualmente a partir dos 18 anos de idade;

Praticar atividades físicas regulares, como uma caminhada diária de 30 minutos, pelo menos cinco vezes por semana;

Evitar consumo excessivo de álcool e cigarro;

O consumo de sódio deve ser moderado, no máximo 2,3 gramas por dia, de acordo com a profissional. Evite temperos prontos, como molho shoyu, caldo de galinha, sopas industrializadas e tempero para macarrão instantâneo;

Opte pelo mais saudável: procure alimentos frescos em supermercados e feiras da sua região. Produtos em conserva como milho, ervilha e pepino, por exemplo, são mais práticos e de fácil manuseio, mas são altamente ricos em sódio e não possuem o mesmo sabor do alimento original, pois contêm conservantes e corantes que alteram paladar.