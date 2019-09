Hegemonia mantida no vôlei

Com um grupo mesclado, formado por jovens atletas e outros já vencedores, a equipe masculina de vôlei do Brasil conquistou o 32º título do País no Campeonato Sul-Americano, encerrado no fim de semana no Chile. No clássico contra a Argentina, a seleção brasileira conseguiu virar uma partida quase perdida e fez 3 a 2 (24/26, 22/25, 31/29, 25/20 e 15/13). Para chegar à decisão, o Brasil superou o Equador, a Colômbia e a própria Argentina, ainda pela fase de classificação. Já na semifinal, eliminou os donos da casa. O título garante ao Brasil o status de vencedor de todas as edições de Sul-Americano que disputou. O próximo compromisso da equipe é a Copa do Mundo, entre 30 de setembro e 15 de outubro, no Japão.