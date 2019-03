Handebol inicia ano com títulos

O handebol cascavelense iniciou a temporada 2019 da melhor maneira possível: com títulos. Foi assim para a equipe masculina adulta ACH/Lanali/02 Saúde e para o time juvenil feminino Santa Maria/ACH, que conquistaram a 9ª Copa Ubiratã no fim de semana.

Essas foram as duas únicas equipes de Cascavel que participaram da competição. Para as meninas, comandadas pelo professor Marcos Galhardo, o troféu foi conquistado após passarem de forma invicta pelo grupo único que contou também com as representantes de Ubiratã, Jussara e Goioerê.

Agora, as jovens se preparam para as disputas da Copa Paraná, que tradicionalmente abre o calendário da Liga de Handebol do Paraná. A competição será realizada em Cascavel de 2 a 5 de maio.

Já o time masculino adulto, comandado por Neudi Zenatti, precisou vencer cinco partidas para conquistar o troféu em Ubiratã. Os confrontos foram contra Marechal Cândido Rondon, Capitão Leônidas Marques, Campo Mourão, Assis Chateaubriand e Saudades do Iguaçu.

Agora, o ACH/Lanali se prepara para o início da Chave Ouro do Campeonato Paranaense, que terá a largada nos dias 13 e 14 de abril em Maringá.

Com agenda cheia de competições para este ano, a equipe feminina adulta FAG/Cascavel/O2 Saúde/Beraskin/Alfacon/Muffatão iniciou nesta semana os trabalhos para a temporada 2019. Na segunda-feira as atletas se apresentaram ao técnico Neudi Zenatti e realizaram exames clínicos e testes físicos. Ontem a atividade foi na academia. As novidades no elenco ficam por conta de Giorgea, Caroline, Andreza, Nathalia e Daiane, as cinco novatas no grupo de 15 jogadoras, que terá pela frente este ano as disputas da Copa Paraná, da Chave Ouro do Paranaense, dos Jogos Abertos, dos Jogos Universitários, da Liga Nacional e do Campeonato Brasileiro de Clubes, que será realizado em Cascavel em novembro.