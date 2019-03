Handebol FAG/Cascavel se prepara para as competições de 2019

O técnico Neudi Zenatti começou a preparação da equipe feminina de Handebol FAG/Cascavel para as competições de 2019. A equipe voltou ao trabalho na última semana. Os treinamentos técnicos e físicos são realizados no Complexo Esportivo do Centro Universitário FAG.

No retorno, o time contou com reforços: cinco novas atletas passam a integrar o time vitorioso. Geórgia Márcio já é bem conhecida do técnico Neudi, se formou em Educação Física e foi atleta de handebol da FAG e, agora retornou para cursar Estética e Cosmética. “Joguei na Espanha, joguei em Caxias do Sul, em Concórdia, em São Paulo, Umuarama, Pinheiros e, recentemente, estava na Espanha novamente. Agora, estou de volta, mais perto da minha família, que mora em Capitão Leônidas Marques”, conta.

Neudi, que tem décadas de experiência no handebol e comandou no ano passado a Seleção Brasileira Universitária Feminina de Handebol no vice-campeonato mundial, está animado com os reforços: “Temos cinco novas atletas que completam o nosso elenco, que já vem com uma base formada e forte. Temos em abril, uma etapa do Campeonato Paranaense e em maio vem a Copa Paraná, que acontece em maio na FAG. Mas os carros-chefes para a equipe são os Jogos Abertos do Paraná e os Jogos Universitários do Paraná, onde vamos buscar também vaga na etapa nacional”, conclui Neudi.