Handebol do Brasil inicia Mundial feminino no Japão

Rio de Janeiro – Já garantida nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 por ter vencido os Jogos Pan de Lima, a seleção brasileira agora busca voltar a surpreender no Mundial de Handebol feminino, que tem início neste fim de semana no Japão.

O time verde-amarelo tentará repetir o título conquistado em 2013, na Sérvia, quando a equipe brilhou e se tornou campeã mundial pela primeira vez. A tarefa, entretanto, não será nada fácil, já que com a nova fórmula de disputa a primeira fase só classifica três seleções para a fase seguinte.

Além disso, a chave do Brasil conta com três equipes europeias e a equipe sul-coreana. Brasil e Coreia do Sul são as únicas seleções não-europeias a conseguirem a façanha de conquistar o título mundial.

Os jogos do Mundial serão durante as madrugadas no Brasil, mas as atletas comandadas pelo espanhol Jorge Dueñas, treinador da equipe desde 2017, já estão aclimatadas, pois estão no Japão desde o início do mês. Lá disputaram um torneio preparatório no qual foram derrotadas por França e Eslovênia e venceram a seleção japonesa.

A estreia brasileira no Mundial foi na madrugada desse sábado (30) contra a Alemanha (campeã em 1993), pelo Grupo B. Às 3h (de Brasília) deste domingo (1º), o desafio é contra a França (atual campeã mundial e vice olímpica). Já o duelo com a Coreia do Sul (campeã em 1995) será terça-feira (3), às 3h; com a Dinamarca (vencedora em 1997) quarta-feira (4), às 8h30; e Austrália sexta-feira (6), às 3h. O Brasil precisa de três vitórias para avançar de fase.