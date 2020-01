Guto Silva visita Cascavel para discutir parceria para viabilizar obras na BR-277

Cascavel – O prefeito Leonaldo Paranhos recebeu esta semana o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o superintendente Gugu Bueno. A pedido do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, Guto retomou com o prefeito Paranhos as demandas importantes que o Estado tem na área de infraestrutura com as empresas de pedágio. “As concessionárias doaram ao Estado alguns projetos de obras. Estamos construindo com o prefeito Paranhos uma parceria para que a gente consiga, com recursos do Tesouro do Estado, fazer os aportes necessários para que possamos entregar essas obras à população de Cascavel e do oeste o quanto antes. Queremos ganhar velocidade para que esta obra histórica não só o Trevo Cataratas, mas também o acesso ao Show Rural e a ligação da PRF até o trevo do Distrito de São João fique pronta o quanto antes.” A meta é de que a continuidade da duplicação da BR-277, até São João, seja feita até o fim da concessão das rodovias, que se encerra em novembro de 2021.

