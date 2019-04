 Guerrero volta ao Inter contra o Caxias

O Internacional terá uma grande novidade para a partida deste sábado contra o Caxias, às 16h30, no Estádio Beira-Rio, pela rodada de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. O técnico Odair Hellmann confirmou que o centroavante peruano Paolo Guerrero fará a sua estreia. Só não definiu ainda se será como titular ou começará o jogo no banco de reservas. A punição por doping do atacante terminou ontem e como está com toda documentação regularizada e com o preparo físico em dia por estar treinando há dois meses, Guerrero finalmente voltará a disputar uma partida oficial. Contra o Caxias, o Inter joga com vantagem por ter vencido na ida por 2 a 1, em Caxias do Sul. Assim, pode até perder por 1 a 0 que estará classificado à decisão contra o vencedor de Grêmio x São Luiz.