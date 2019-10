Guarapuava terá sábado e domingo a disputa do 21º Enduro do Lobo. A competição será válida pelas 11ª e 12ª etapas do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade e pela etapa de encerramento do Sul-Brasileiro. As inscrições antecipadas seguem até amanhã no site da Federação Paranaense de Motociclismo: fprm.com.br/evento/6-etapa-do-campeonato-paranaense-de-enduro-de-regularidade-fprm.