Guaíra confirma terceira morte por covid-19

A Secretaria de Saúde comunicou na manhã desta segunda-feira (04) a terceira morte por covid-19 em Guaíra. A paciente era uma senhora de 85 anos que estava em tratamento de covid-19 com histórico de diabetes.

A idosa foi atendida na UPA no dia 27 de abril e encaminhada para o Hospital de Assis Chateaubriand. No dia 03 de maio a paciente foi transferida em estado grave para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel onde faleceu.