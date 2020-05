Grupo Solidariedade doa itens de higiene e limpeza para a Assistência Social de Marechal

A Secretaria de Assistência Social de Marechal Rondon recebeu nesta semana, através de doação do Grupo Solidariedade, itens como: água sanitária, sabão de álcool e sabonete, sendo 500 de cada.

O repasse foi feito pelo presidente da Acimacar, Ricardo Leites, que representou a entidade no momento da entrega para a secretária Josiane Laborde Rauber.

Com os itens doados, foi possível montar 500 kits, com um item de cada. Os mesmos serão entregues juntamente com as cestas básicas que estão sendo retiradas pelas famílias carentes.

O GRUPO

O Grupo Solidariedade que tem o slogan “Unidas fazendo o bem”, é composto por 40 mulheres voluntárias, que pagam mensalidade e com os recursos obtidos, ajudam instituições e famílias carentes, como também confeccionam muitos produtos para doação.