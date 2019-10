Greve dos petroleiros

A Federação Única de Petroleiros e o Sindipetro-RJ (Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro) anunciaram para este sábado (26) o início de uma greve nacional da categoria. Líderes dos trabalhadores do setor consideram que a Petrobras está sendo intransigente em relação às reivindicações. Agora, prometem parar a produção em 72 horas, se a estatal não mudar de posição. A empresa oferece reajuste salarial abaixo da inflação (70% do INPC) e quer migrar seus empregados para a nova legislação trabalhista. Com isso, quem ganha salários mais altos, por exemplo, poderia perder o reajuste do acordo.