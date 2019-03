Grêmio joga em Ijuí com a cabeça no Chile

O Grêmio desafia o São Luiz neste domingo, às 19h, em Ijuí, mais preocupado com o próximo compromisso do que com o deste fim de semana, válido pela rodada de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. As novidades podem ser Everton (foto) e Kannemann, que retornaram de suas seleções e estão à disposição de Renato Gaúcho, assim como Pedro Geromel, que deverá ser poupado para a “decisão” de quinta-feira pela Libertadores, contra o Universidad Católica, no Chile. Aliás, a tendência é que Renato Portaluppi poupe alguns titulares desgastados e utilize um time misto neste domingo.