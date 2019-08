Grêmio e Palmeiras dão início à trinca decisiva

Porto Alegre – Em baixa no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Palmeiras medem forças neste sábado, a partir das 21h (de Brasília), em Porto Alegre, em jogo válido pela 16ª rodada da Série A e que abre a trinca que os dois clubes terão pela frente nas próximas duas semanas, incluindo as quartas de final da Libertadores.

Sem vencer há cinco jogos no Nacional, desde a retomada da competição pós-Copa América, o Verdão perdeu a liderança para o Santos e ainda deu adeus à Copa do Brasil. Já o Imortal não vence há quatro jogos e luta para deixar a parte de baixo da classificação, mas segue vivo na Copa do Brasil, em vantagem rumo à final.

Além disso, Palmeiras e Grêmio está nas quartas de final da Libertadores. O jogo de ida será terça-feira (20), no Rio Grande do Sul, e o de volta na terça seguinte, dia 27.

Para o jogo deste sábado, as duas equipes devem preservar jogadores. No Grêmio, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba é ausência certa, por suspensão. No Palmeiras, Felipe Melo, Diogo Barbosa e Zé Rafael estão fora pelo mesmo motivo, enquanto Vitor Hugo está lesionado.