GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAL: Unipar tem opção em todas as áreas do conhecimento

A graduação semipresencial da Universidade Paranaense é um investimento que deu muito certo. Foi criada em 2017 para ser uma opção a mais no portifólio de cursos da instituição.

Mesclar aulas presenciais e a distância torna o curso mais acessível em termos financeiros quando comparado à graduação presencial.

A flexibilidade de horários para quem tem pouco tempo, mas quer ingressar num curso superior, é outra vantagem que valoriza a modalidade. O aluno tem aulas presenciais na Unipar uma ou duas vezes por semana, quando participa de debates, trabalhos em equipe e atividades práticas – em laboratórios ou outros espaços especiais de estudos. O restante da carga horária ele cumpre a distância – pela internet -, em ambientes virtuais do Google for Education.

Com 30 cursos autorizados pelo Ministério da Educação, a Unipar segue em campanha do seu vestibular continuado – módulo II, para vagas remanescentes. O interessado pode concorrer com a pontuação do Enem – desde que não tenha zerado na redação – ou com o histórico escolar.

Unipar e Google

Na graduação semipresencial, o processo ensino-aprendizagem é mediado pela tecnologia e por metodologias ativas. É considerada uma excelente opção porque estimula o aluno a gerenciar a busca e a assimilação do conhecimento. É por isso que dizem que no semipresencial o aluno é o protagonista de sua trajetória acadêmica. O professor aponta e abre caminhos; o aluno ouve, reflete e constrói o saber.

Para isso, a Unipar oferece ótimos professores e tutores, moderna estrutura e a importante parceria com Google for Education.

Com o objetivo de facilitar essa rotina, a Unipar desenvolveu a trilha da aprendizagem, um esquema semanal dinâmico e instigante que vem surtindo resultados bastante positivos.

UNIPAR – Hoje é o último dia em que a universidade participa da Campanha Extramuro de Vacinação contra o Sarampo. O atendimento é aberto às comunidades interna e externa e ocorre no Centro de Saúde Escola da Unipar Cascavel, das 18h às 22h20. A parceria é do curso de Enfermagem e da Secretaria de Saúde. Mais informações, ligue (45) 3321-1300.