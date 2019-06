GR brasileira fatura o Sul-Americano

Rio de Janeiro – O Brasil foi o grande vencedor do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica, realizado no fim de semana em Bogotá, na Colômbia. Tanto nas disputas do Individual como no Conjunto, a equipe brasileira foi soberana e confirmou o favoritismo, ficando com o título geral da competição. No total, foram 12 medalhas conquistadas, sendo sete de ouro, três de prata e duas de bronze.

No Individual, Natália Gaudio foi o grande destaque, com três medalhas de ouro e uma de prata, além de ter confirmado o heptacampeonato Sul-Americano Geral. Um dos grandes nomes do País da nova geração, Bárbara Domingos saiu da Colômbia com um ouro, duas pratas e dois bronzes.

O Conjunto do Brasil voltou a ter uma ótima performance, a exemplo do que havia ocorrido em sua última participação na Copa do Mundo de Guadalajara (ESP). O time brasileiro, representado na Colômbia por Deborah Medrado, Nicole Duarte, Camila Rossi, Morgana Gmach, Beatriz Pomini e Vitória Guerra, venceu todas as provas: individual geral, cinco bolas e prova mista (três arcos e duas maças).

De acordo com a treinadora e coordenadora das seleções de ginástica rítmica da Confederação Brasileira de Ginástica, Camila Ferezin, a participação no Sul-Americano comprovou que a seleção brasileira segue em evolução.