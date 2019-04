GPA e FGV oferecem bolsas para baixa renda

O Programa Prosperar, parceria do Instituto GPA com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), possibilita que jovens com alto potencial e desempenho, mas sem recursos financeiros para investir no ensino superior privado, tenham acesso à educação universitária de excelência.

Para complementar a bolsa de estudos oferecida pela FGV, o Instituto GPA disponibiliza as bolsas-auxílio (voltadas para os cursos de Administração Pública e Administração de Empresas) e podem contemplar material didático, refeições, transporte e auxílio-moradia. Dez novos alunos (cinco mulheres e cinco homens) com idades entre 17 e 25 anos iniciaram as aulas na FGV em fevereiro.

Para concorrer às bolsas-auxílio na instituição o candidato deve ser aprovado no vestibular ou no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Na fase seguinte, há uma avaliação do propósito pelo qual o jovem busca a bolsa-auxílio, comprovação da renda familiar e endereço, escolaridade dos pais, regionalidade, raça e gênero, além da entrevista individual para garantia da bolsa.

Vale ressaltar que o Instituto GPA também oferece bolsas para o cursinho preparatório da FGV, para que os candidatos tenham mais chances de aprovação no vestibular.

“Conceder bolsas-auxílio em uma das maiores universidades do País significa contribuir com a educação superior de jovens que estão em desvantagem socioeconômica. Oferecer possibilidades para prosseguirem os estudos permite que ambições e sonhos sejam seguidos, e cidadãos preparados profissionalmente e satisfeitos pessoalmente sejam formados”, afirma Susy Yoshimura, Diretora Executiva do Instituto GPA.

“O programa tem sido um parceiro importante na nossa busca por um ambiente mais inclusivo e diverso, que acolha e apoie a trajetória de alunos de diferentes perfis com potencial de impactar fortemente nossa sociedade”, ressaltam os coordenadores de Administração de Empresas da FGV EAESP, Renato Guimarães Ferreira e do curso de Administração Pública da FGV EAESP, Marco Antonio Teixeira.

Sobre o Instituto GPA

O Instituto GPA é o braço social do GPA e atua na ampliação de oportunidades de desenvolvimento para que as pessoas trabalham por vocação e no fomento de ações de mobilização social que visem ao despertar da empatia, da consciência e da transformação social.

Sobre a FGV EAESP

Criada em 1954, a FGV EAESP (Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas) é reconhecida como um centro de alto nível na pesquisa em Administração e na formação de líderes nas esferas empresarial, governamental e acadêmica. Oferece graduação em Administração de Empresas e Administração Pública, cursos de educação executiva, mestrados e doutorados. Sua qualidade e excelência no ensino são reconhecidas mundialmente. Dentre 14 mil escolas de negócios no mundo, apenas 73 possuem a tríplice acreditação internacional e a EAESP é a única do Brasil a conseguir este feito, após passar por rigorosos processos de certificação internacional pelas três mais importantes acreditadoras do segmento educacional: Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), European Quality Improvement System (EFMD) e Association of MBAs (AMBA). É a escola mais internacionalizada da América Latina mantém mais de 100 parcerias com instituições estrangeiras de renome internacional, em todos os continentes.