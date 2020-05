Governo reforça importância da vacinação contra o sarampo

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou um novo informe epidemiológico do sarampo nesta quinta-feira (7). São 3.415 casos notificados de sarampo desde o início do surto no Paraná, em agosto de 2019. No informe constam ainda 1.081 confirmados, 1.750 em investigação e 584 descartados.

O número aumentou em 30 casos no comparativo da semana passada, mas não são novos. São de amostras coletadas em períodos anteriores e que estavam em processamento no Laboratório Central do Paraná.

CAMPANHA– A campanha nacional de vacinação, que começou em fevereiro e segue até 30 de julho tem como foco a imunização do público de 20 a 49 anos. A vacinação para esta faixa é indiscriminada e, para evitar aglomerações nos postos de saúde, a Secretaria da Saúde recomenda e apoia as secretarias municipais em atividades de imunização em locais mais amplos, como empresas e escolas.