Governo prepara novo decreto com medidas para covid-19 no Paraná

O governo do Estado prepara um novo decreto que deve ser anunciado nesta sexta-feira (19) com medidas de enfrentamento à covid-19.

Na manhã desta quarta, o governador Ratinho Junior se reuniu com representantes da Assomec (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba) e apresentou algumas deliberações sanitárias que devem ser adotadas para reduzir a propagação do novo coronavírus.

Ainda não há definição se as medidas vão abranger outras regiões específicas do Paraná, a exemplo da região oeste, que já concentra 25% do total de casos do Estado. Segundo a assessoria do governador, o decreto ainda está sendo alinhado e detalhes só serão divulgados na sexta-feira.