Governo destina um milhão de EPIs a 125 municípios

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, adquiriu e começa a distribuir mais um milhão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que serão destinados ao atendimento da socioeducação e do idoso de 125 municípios. Serão beneficiadas mais 160 instituições permanentes que abrigam idosos e as 29 Unidades Socioeducativas do Estado.

O secretário da Justiça, Família e Trabalho, Eder Colaço, esteve no almoxarifado central da Secretaria na sexta-feira para receber os itens, que serão distribuídos nas próximas semanas pelos 24 Escritórios Regionais nas diversas regiões do estado.

“Um grande investimento que estamos fazendo para combater e diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19 e ajudar os profissionais que atuam nessas áreas e também as pessoas que realmente precisam neste momento de pandemia”, disse ele.

MATERIAIS – Os materiais adquiridos são máscaras de proteção especial TNT (205.950), máscaras N95 (13.640), máscaras Face Shield (2.000), toucas (177.300), luvas (492.300), óculos (13.410), álcool em gel 500 ml (8.750), aventais (111.600) e termômetros digitais (205).

Fonte: Agência Estadual de Notícias