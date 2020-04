Governo abre nova chamada pública para profissionais e estudantes da saúde

O Governo do Estado está com vagas abertas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e estudantes da área da saúde que queiram atuar como bolsistas em ações de prevenção e combate ao coronavírus. Serão ofertadas vagas para atuar em 31 cidades do Paraná.

As inscrições podem ser realizadas a partir das 8h desta quarta-feira (29), e o envio da documentação é todo online. O critério de escolha dos bolsistas será por ordem cronológica de inscrição.

Para acessar o edital completo, clique AQUI

TELEMEDICINA – O edital prevê vagas para médicos bolsistas, regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina, atuarem no aplicativo Telemedicina Paraná. A carga horária prevista poderá ser de 20 ou 30 horas semanais no modo de trabalho remoto.