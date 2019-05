Governadora Sonia destaca projetos desenvolvidos durante o ano rotário

O casal governador Sonia e Luiz Fernando Linero com a representante do Rotary International Lia Silvia de Souza Pereira e seu cônjuge Roger Rocha Serafim. - Fotos: Reinaldo Santana

Nos dias 17 e 18 de maio foi realizada em Cascavel a 45ª Conferência do Distrito 4640 de Rotary International. Na oportunidade, rotarianos de toda a região de abrangência do distrito puderam conferir os principais projetos desenvolvidos ao longo do ano rotário 2018-19, que caminha para o seu final.

A Conferência foi conduzida pela governadora Sonia Taube Linero e teve momentos marcantes desde a abertura na noite de sexta-feira até o encerramento festivo na noite de sábado. O presidente de Rotary International, Barry Rassin, foi representado pela governadora 2009-10 do Distrito 4780, Lia Silvia de Souza Pereira, da cidade de Caçapava do Sul (RS).

Ao fazer uma avaliação do ano rotário, a governadora Sonia destaca que as muitas ações desenvolvidas pelos clubes demonstram que foi um ano coroado de êxito, de realizações plenas através da motivação, inspiração e trabalho por parte da maravilhosa família rotária do distrito. Ela enaltece em especial o desenvolvimento do quadro associativo, que ultrapassou a marca de 3 mil associados e a aprovação de seis subsídios globais, que injetarão mais de 298 mil dólares em projetos que beneficiarão a comunidade regional.

Quadro associativo

Com relação ao fortalecimento dos clubes, foram atingidas várias metas. A mais emocionante de todas, segundo a governadora, foi superar a meta de 3 mil associados no distrito. Significa que o Distrito 4640 está em primeiro lugar em crescimento no quadro associativo no Brasil.

Na Conferência em Cascavel foi entregue a Carta Constitutiva do 9º Rotary Club de Cascavel, o Rotary Club de Cascavel Inspiração.

Durante o ano também foi fundado na cidade de Vitorino, um Rotary Club Satélite, pelo Rotary de Pato Branco, bem como mais dois NRDC- Núcleos de Desenvolvimento Comunitário, um em Cascavel e outro em Pitanga.

Subsídios Globais

Durante a Conferência, Luiz Fernando Linero, cônjuge da governadora, apresentou os resultados do trabalho da Fundação Rotária. Destaca-se a aprovação de seis projetos de Subsídio Global. “Um dos meus sonhos como governadora era conseguir que os clubes realizassem mais projetos globais, e fomos felizes. Foram realizados vários projetos globais de impacto que vão melhorar as nossas comunidades, seis já aprovados pela Fundação Rotária, e mais quatro aguardando a aprovação”, frisou Sonia.

Segundo Luiz Fernando Linero, foram aprovados os seguintes projetos: Centro de Parto Natural (Rotary Club de Toledo Integração), UTI Neonatal (Rotary Club de Cascavel Paz), Horta Mandala (Rotary Club de Toledo Pioneiro), Equipamentos para a Apae (Rotary Club de Francisco Beltrão Alvorada), Raio X Digital (Rotary Club de Marechal Cândido Rondon) e

UTI Neonatal (Rotary Club de Toledo Lago). Juntos eles perfazem um total de 298 mil dólares revertidos em benefícios que irão ajudar muito as comunidades do Distrito e em especial destes municípios contemplados.

Combate à Pólio

Como todo ano rotário, em 2018-19 o Distrito novamente atuou com veemência no combate à pólio. Os clubes realizaram um trabalho intenso, principalmente no mês de agosto, conscientizando a população sobre a importância da vacinação das crianças. Isso resultou num aumento de quase 100% no índice vacinal.

A governadora Sonia lembra que a maioria dos clubes atendeu seu pedido, de doar para a Pólio, por ocasião da visita oficial e cadastrar no site da maior refeição do mundo onde a Fundação Bill e Melinda Gates aumenta em duas vezes o valor depositado. Isto gerou uma arrecadação significativa para a Pólio.

Imagem Pública

Foram inúmeras as ações feitas pelos clubes que divulgaram a Imagem Pública do Rotary de forma muito positiva.

Foram ações como o plantio de árvores, Rotary Day, desfile do dia 7 de setembro, recolhimento de lacres, ampliação dos bancos de cadeiras de rodas, coleta de óleo de cozinha, preservação de nascentes, projetos de visão com consultas e doações de óculos, entre centenas de outras ações que demonstraram às comunidades que os rotarianos são pessoas em ação e que com o trabalho voluntário servem e tornam o mundo um lugar melhor.

Programas da Juventude

Uma das prioridades do presidente de Rotary International, Barry Rassin, é o Rotaract. “Tivemos um crescimento recorde no distrito, com cinco clubes fundados e mais três em processo de constituição. Também alguns rotaractianos tornaram-se rotarianos com a dupla associação em Rotary e houve uma grande aproximação por parte dos clubes de Rotary, Rotaract, Interact, Rotakids e ASR”, destacou a governadora Sonia durante um de seus pronunciamentos na Conferência.

Nos programas da Juventude ela ainda enalteceu dois outros momentos importantes. Um deles foi a realização do 1º Encontro Distrital de Rotakids em Marechal Cândido Rondon e o RYLA que contou com a presença de 115 jovens na cidade de Medianeira.

Intercâmbios

O Distrito também ampliou a sua atuação nos intercâmbios. Foram realizados dois grupos de Intercâmbio Rotário da Amizade com grupos de Oregon e Minnesota nos USA e há mais dois grupos já fechados para o Canadá e Austrália para 2019-20.

Também o intercâmbio NGSE se destacou com a realização de alguns mini seminários, conseguindo vagas em alguns países. Realizou um intercâmbio para Alemanha na área de Medicina e tem outros programados em outros países em diversas áreas.

Foi instituído ainda o programa Jovem Destaque, que oportunizará a um jovem de baixa renda a possibilidade de fazer o Intercâmbio de Jovens gratuitamente. Em agosto seguirá para o México o jovem Dirceu da Silva Junior, que passou por processo seletivo e foi indicado pelo Rotary Club de Laranjeiras do Sul. O custo do intercâmbio será pago 70% pelo Distrito e 30% pelo clube que fez a indicação do jovem.

Agradecimento

A governadora Sonia Taube Linero, que encerra sua gestão frente ao Distrito no dia 30 de junho, aproveitou a Conferência Distrital para agradecer a todos os rotarianos de todos os clubes pela forma carinhosa com que a receberam nas visitas oficiais. “Foi com certeza uma das experiências mais ricas em minha governadoria, plantei muitas árvores, aprendi muito como ser humano e fiz amigos que levarei para toda a vida”, finalizou.