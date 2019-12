O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, divulgam nesta segunda-feira (09), às 9h30, no Palácio Iguaçu, as obras aprovadas pelo Governo do Estado que serão realizadas com os recursos do acordo de leniência firmado pela empresa Ecorodovias, que controla as concessionárias Ecovia e Ecocataratas, e Ministério Público Federal (MPF).

Data: segunda-feira (09/12)

Horário: 9h30

Local: Palácio Iguaçu – 2o. andar