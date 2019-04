Governador autoriza pagamento de promoções para 1.063 policiais militares

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta segunda-feira (15) o pagamento das promoções de 1.063 praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná. São beneficiados 23 subtenentes, 641 sargentos e 399 cabos.

O pagamento confirma promoções ocorridas em dezembro de 2018. A despesa mensal será de cerca de R$ 680 mil e os militares receberão os novos valores já na próxima folha de pagamento. Ratinho Junior destacou que a iniciativa reconhece os esforços dos policiais que estão na linha de frente da segurança pública.

“É um gesto especial aos praças, que atuam no dia a dia das ruas, atendendo pessoas e comunidades”, disse ele. “Mesmo com todas as dificuldades, inclusive financeiras, conseguimos atender a essa categoria que trabalha em defesa da tranquilidade dos cidadãos”, afirmou.

MAIS EFICIÊNCIA – O governador também ressaltou que o Estado vem conseguindo aplicar uma política mais eficiente de segurança pública, com 19% de redução nos homicídios no Paraná nos primeiros três meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2018. “Há um reconhecimento de que a Polícia Militar, a polícia preventiva, tem estado mais presente. É um grande desafio, mas as polícias têm agido de forma técnica para atender a população”, completou.

Segundo o Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Luiz Felipe Carbonell, a determinação do governador, de pagamento das promoções, reforça o moral da tropa que atua nas ruas. “A missão dos policiais é muito específica, requer doação pessoal de todos os profissionais e, sem dúvida, esse retorno faz com que eles se sintam ainda mais animados”, declarou.

Para o chefe da Casa Civil, Guto Silva, a medida atende a expectativa de promoção das carreiras militares. “Os praças são parte da grande massa de tralhadores da segurança, eles precisam desse incremento para avançar na carreira. Uma política de segurança exitosa passa pela valorização dos servidores de carreira. Tem impacto na dignidade das pessoas”, completou.

NÚMEROS – Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, houve diminuição de 19% no número de homicídios no Paraná, 37% em Curitiba e 50% em Londrina no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Também houve redução de 25 mil roubos e furtos no Estado em 2018.

Apenas pelo aplicativo 190, pelo qual o cidadão pode reportar as demandas pelo celular, são 22.713 chamados ao mês, 747 por dia, 31 por hora, de acordo com a Secretaria.